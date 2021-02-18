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فن

عيونه لما قابلوني لـ رامي صبري تحقق مليونى مشاهدة على يوتيوب.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 08:34 ص
رامي صبري
رامي صبري
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آيه عاطف
حقق فيديو كليب "عيونه لما قابلوني" لـ رامي صبري، نجاحا كبير جدا، حيث حقق الفيديو 2 مليون مشاهدة.

تقول كلمات الأغنية: "عيونه لما قابلوني...نادوا لقلبي شغلوني .. خدوني سفروا بيا وودوني دنيا بعيد .. لاقيت كل أحلامي ..حقيقة باينة قدامي.. حياتي بيه بقالها يجي الف معنى جديد .. حبيبي عمري أحلى  بيه بلاقي راحتي بين ايديه".

ولو سابني وغاب ثواني ببقى هتجنن عليه .. حبيبي  أغلى منه مين؟والاقي زيه تاني فين .. أنا بحس بفرحة واحنا قريبين".

أغنية "عيونه لما قابلوني" من كلمات الشاعر الغنائي محمد عاطف، ومن ألحان رامي صبري، وتوزيع ومكس وماستر جلال حمداوي، وبيانو كريم صبري وتصوير عماد قاسم.
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