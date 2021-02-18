أي بنت تقدر تجيب فستان بـ 2500 جنيه .. ياسمين صبري بين التريند والهجوم

تصدرت الفنانة ياسمين صبري مؤشر البحث جوجل وموقع التغريدات تويتر، لتصبح تريندا رقم 1، بسبب تداول مقطع فيديو خلال استضافتها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة.





وتداول رواد السوشيال ميديا الفيديو على نطاق واسع، وتعرضت من خلاله للهجوم بسبب الحديث عن سعر الفستان التي كانت ترتديه حينها.





وقالت ياسمين صبري خلال استضافتها في برنامج صاحبة السعادة، "انا تفاجأت بأن الاستايل عن البنات المصرية ضاع، فحسيت إن أنا لو عليا الضوء كفنانة، وإن الناس بتشوفني وبتقول أكيد الفستان ده بعشرين ألف جنيه".





واستكملت حديثها، أن الفستان التي كان ترتديه في الحلقة من المصنع التي تتعامل معه وسعره 2500 جنيه فقط، مشيرة أي بنت هتقدر تجيبه.





هاجمت الفتيات ياسمين صبري بعد تصريحها أن أي فتاة في مقدرتها شراء فستان بـ 2500، باعتباره مبلغ باهظ ايضا، حيث اعتبرها البعض أنها تسخر من الفتيات.