ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أي بنت تقدر تجيب فستان بـ 2500 جنيه .. ياسمين صبري بين التريند والهجوم

الخميس 18/فبراير/2021 - 12:22 م
ياسمين صبري
ياسمين صبري
Advertisements
حياة عبد العزيز
تصدرت الفنانة ياسمين صبري مؤشر البحث جوجل وموقع التغريدات تويتر، لتصبح تريندا رقم 1، بسبب تداول مقطع فيديو خلال استضافتها مع الإعلامية إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة.

وتداول رواد السوشيال ميديا الفيديو على نطاق واسع، وتعرضت من خلاله للهجوم بسبب الحديث عن سعر الفستان التي كانت ترتديه حينها.

وقالت ياسمين صبري خلال استضافتها في برنامج صاحبة السعادة، "انا تفاجأت بأن الاستايل عن البنات المصرية ضاع، فحسيت إن أنا لو عليا الضوء كفنانة، وإن الناس بتشوفني وبتقول أكيد الفستان ده بعشرين ألف جنيه".

واستكملت حديثها، أن الفستان التي كان ترتديه في الحلقة من المصنع التي تتعامل معه وسعره 2500 جنيه فقط، مشيرة أي بنت هتقدر تجيبه.

هاجمت الفتيات ياسمين صبري بعد تصريحها أن أي فتاة في مقدرتها شراء فستان بـ 2500، باعتباره مبلغ باهظ ايضا، حيث اعتبرها البعض أنها تسخر من الفتيات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من زكي لـ عمرو أديب.. مشاهير نجوا بأعجوبة من حوادث الرينج روفر في مصر | صور

أي بنت تقدر تجيب فستان بـ 2500 جنيه .. ياسمين صبري بين التريند والهجوم

مقارنة مفصلة بين رولزرويس جوست 2021 و2020 في السعودية | صور