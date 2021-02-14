شاهد.. أبو هشيمة يشارك متابعيه بصورة له مع زوجته ياسمين صبرى

نشر رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة صورة له مع زوجته الفنانة ياسمين صبرى من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".









وعلق ابو هشيمة على الصورة بوضع قلوب وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى : مشاء الله - ربنا يحفظكوا









ويذكر ان تفقدت الفنانة ياسمين صبري مستشفى أبو الريش التعليمي للأطفال بالمنيرة في وقت سابق، وسط استقبال حافل من قبل إدارة المستشفى، بقيادة الدكتورة منى الغمراوي، مدير عام المستشفى، وعدد من أعضاء الطاقم الطبي والمسئولين عن رعاية الأطفال من الفرق التمريضية.





وقدمت ياسمين صبري تبرعًا ماليًا للمستشفى لدعمه في مشوار علاج أطفال مصر بالمجان، مبدية سعادتها وفخرها بالأطفال الأبطال المقيمين بالمستشفى، وقدرتهم على الصمود ومواجهة المرض بكل شجاعة وابتسامة.





ووزعت الهدايا على الأطفال، وزارت في جولتها مقر المحاضرات التثقيفية التي تنظمها المستشفى للأطفال لتوعيتهم وتوعية آبائهم بمرض السكر وكيفية التعامل معه، وكيفية تحسين الحالة النفسية للأطفال خلال مرحلة محاربتهم لذلك المرض، ودعمهم معنويا خلال رحلة العلاج.



