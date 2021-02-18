تم تصنيعها بعد الحرب العالمية الثانية .. قصة تصنيع سيارة لاندكروز

تعد سيارة تويوتا لاند كروزر من أشهر موديلات تويوتا عالميا، وتم تصميمها عام 1951 ، كطراز شبيه بجيب ، كما بدأ إنتاجها عام 1954، وكانت السيارة في البداية بسقف صلب ستيشن ، بدأت فكرة التصنيع عام 1941 ، خلال الحرب العالمية الثانية ، حيث عثر الجيش الياباني أثناء احتلاله لدولة الفلبين على سيارة جيب الأمريكية ، فقاموا بإرسال السيارة لليابان.





وقامت تويوتا بتصنيع سيارة مشابهة لها مع تغيير مظهراه ، وتم صنع نموذج باسم AK ، ليتم بعد صنع بيك أب خفيفة للجيش ، وحصلت تويوتا عام 1954 على اتهامات كثيرة بمخالفتها حقوق علامة جيب التجارية ، حيث قامت بإعادة تسمية سيارتها المخصصة للطرق الوعرة لاند كروزر، وتم تعديل هذه الموديلات بكثافة بعد الحرب لتصبح مختلفة كليًا عن الموديلات المصممة للجيش.





ومن بين عامي 1951 و1955، أنتجت تويوتا طرازات لاند كرورز الأولى التي أتت على هيئة SUV ، وجاءت بسقف قماشي ، ودفع خلفي عبر محرك 6 سلندرات.





وسنجد من عام 1955 إلى 1960 ظهر الجيل الثاني من الموديل الشهير بعدة نسخ تتضمن SUV ذات بابين مع سقف قماشي أو صلب، بالإضافة موديل واجن ذات خمسة أبواب مع زيادة قوة محرك 3.9 لتر إلى 133 حصانا.