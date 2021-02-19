الأحد.. نظم الامتحان وتقويم الطلاب دورة تدريبية بجامعة حلوان

ينظم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان ، مجموعة من البرامج التدريبية لشهر فبراير 2021، حيث يهدف الى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.





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ومن هذه الدورات التدريبية نظم الامتحان وتقويم الطلاب وذلك يومي الأحد والاثنين 21-22 فبراير فى تمام الساعة التاسعة صباحّا.





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وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين للوقاية من فيروس كورونا .





وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.







