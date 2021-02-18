الكمامة والتعقيم..عميد طب حلوان يقدم نصائح للطلاب لتفادي الإصابة بكورونا

قدم الدكتور ممدوح مهدى عميد كلية الطب بجامعة حلوان ، مجموعة من النصائح والتدابير الوقائية التى يجب على الطلاب اتباعها اثناء امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 للتصدي لفيروس كورونا المستجد.





وقدم الدكتور ممدوح مهدى من خلال موقع صدي البلد مجموعة من النصائح والإرشادات للحد من انتشار فيروس كورونا وخاصة في فصل الشتاء وتزامنا مع قرب بداية امتحانات منتصف العام الدراسي وهي:





تهوية المكان بشكل مستمر لتقليل فرص نقل العدوى.





- الالتزام الكمامة في الأماكن المزدحمة





- تعقيم الاماكن جيدا بصفة مستمرة





- التباعد الاجتماعي وتجنب الأحضان والقبلات





- تخفيف الزيارات العائلية وغسل اليدين بالمياه والصابون





- الاهتمام بتناول الخضراوات والفواكه وممارسة الرياضة لتجديد النشاط والحيوية والدورة الدموية وهو ما يؤدي إلى تقوية المناعة .





-عدم تناقل الأدوات الشخصية وبخاصة في حالات العزل المنزلي









وطلبت الجامعة من الطلاب التعاون مع المنظمين على عملية الامتحانات واتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة و مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض وذلك أثناء امتحانات منتصف العام الدراسي حتي تمر ايام الامتحانات بسلام وأمان بين جميع الطلاب .





و كشف الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، عن الموعد الجديد لامتحانات منتصف العام الدراسي الأول 2020/2021.



