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أخطاء شائعة فى عمل المفتقة والطريقة الصحيحة لتحضيرها

السبت 20/فبراير/2021 - 05:08 ص
أخطاء شائعة فى عمل
أخطاء شائعة فى عمل المفتقة والطريقة الصحيحة لتحضيرها
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أسماء عبد الحفيظ

ينصح الكثير من خبراء التغذية بتناول المفتقة لما تحتوي من قيمة غذائية عالية، فالمفتقة واحدة من ألذ الوصفات الشعبية المصرية الأصيلة، المفتقة بالسمسم، التي نجتهد كل موسم شتاء في تحضيرها في البيت، لكنها قد تتلف أحيانًا، إما بسبب قوامها السميك الغليظ، أو القوام السائل، كذلك رائحة الحلبة النفاذة بها، قد تسد الشهية عن تناولها.


فيما يلي أخطاء شائعة في طريقة عمل المفتقة، نصح بتجنبها الشيف نجلاء الشرشابي.

أخطاء تجنبها في عمل المفتقة البيتي:

-الالتزام بكمية الدقيق المحددة وتقليبها جيدًا مع الزيت فوق النار، يضمن لك مفتقة متماسكة القوام، لا ثقيلة ولا سائلة، لأن الدقيق هو المتحكم الأول في مدى سمك قوام المفتقة.
- تعتمد المفتقة في عملها على الحلبة، ولكن البعض لا يميل إلى رائحة الحلبة في الطعام، لذلك إذا أردت التخلص من رائحة الحلبة في المفتقة، يمكنك استبدالها بتحويجة مفقتقة من عند العطار.
-توضع تحويجة المفتقة بدلًا من الحلبة بمقدار نصف كوب منها لكل كيلو من العسل الأسود.

-تسخين الحلة المستعملة في عمل المفتقة قبل وضع المكونات فيها، يضمن تسوية ناجحة، كذلك درجة نار البوتجاز، فاستخدام النار الهادئة يسهم في تسوية المكونات.

-من الأخطاء الشائعة في عمل المفتقة، غليان العسل، والطريقة الصحيحة، عند وضع العسل الأسود لا تتركه يغلي كثيرًا على النار، فقد يتماسك على نار هادئة حتى لا يصبح طعمه مُرًا.

-تضاف مكونات المفتقة بالترتيب لضمان تسوية كل منها وليس بشكل عشوائي، يحمّر الدقيق أولًا في زيت ساخن، قبل إضافة السمسم والفول السوداني حتى يتم تحميرهما أيضًا ثم تحويج المفتقة.

-بمجرد أن تبدأ مكونات المفتقة في الغليان، يضاف العسل في النهاية ولا يترك كثيرًا على النار.

-يضاف السمسم إلى المفتقة محمصا وليس نيئا حتى يكتمل الطعم اللذيذ.

-يوضع القليل من الزيت على وجه المفتقة حسب الرغبة.

مكونات المفقتة البيتي:

(كيلو عسل أسود- نصف كوب تحويجة مفتقة- 2 ملعقة كبيرة دقيق- كوب صغير من الزيت- كوب فول سوداني محمص- كوب سمسم محمص)

طريقة عمل المفتقة البيتي:

-في حلة، تخلط التحويجة والعسل الأسود على النار مع التقليب
-يسخن الزيت على النار ثم يضاف الدقيق مع التقليب حتى يصبح ذهبي اللون، ثم يضاف على العسل
-تترك على نار هادئة حتى يغلظ القوام
-يسخن القليل من السمن ثم يضاف الدقيق، السمسم، والسوداني
-يقلب على النار نحو دقيقتين ثم يضاف إلى المفتقة
- يمكن إضافة المكسرات لها حسب الرغبة,

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