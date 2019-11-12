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مرأة

طريقة عمل مفتقة بأسهل الخطوات في المنزل

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 07:31 ص
مفتقة
مفتقة
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هاجر هانئ
المفتقة من الأكلات التي تخلص الجسم من النحافة، نظرا لما تحتويه من مكونات وعناصر غذائية، إليكِ طريقة عمل مفتقة من مطبخ الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد:

مقادير المفتقة

1 كيلو عسل أسود
نصف كوب دقيق
1 كوب زيت
3 ملعقة كبيرة كركم
نصف كوب مغات
نصف ملعقة صغيرة ملح ليمون
نصف ملعقة صغيرة ماء
ثلاثة أرباع كوب حلبة مطحونة
1 كوب فول سوداني
1 كوب سمسم محمص

طريقة تحضير المفتقة

* تضاف المغات والكركم وملح الليمون والحلبة والفول السوداني والسمسم
* يضاف الماء والعسل ويقلب الخليط على النار حتى الغليان
* يوضع الخليط في برطمان نظيف جاف
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