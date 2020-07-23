نتائجها مضمونة.. طريقة عمل المربى بتكلفة أقل

المربى من الوجبات البسيطة والخفيفة التي يفضلها الأطفال، وتفضل الأمهات إعدادها في المنزل بشكل صحي وسليم بدلًا من شرائها من الخارج.
خطوات التحضير:
نحضر العنب ونقوم بغسله جيدًا
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المقادير لتحضير المربى:
عسل جلكوز أو جيلاتين أو عسل أبيض
كوبين من العنب
ملعقة من عصير الليمون
سكر حسب الرغبة
خطوات التحضير:
نحضر العنب ونقوم بغسله جيدًا
نحضر وعاء سميك نضع فيه السكر والفاكهة وتركه فى الثلاجة طوال ساعات الليل
فى اليوم التالى أخرجيه من الثلاجة وضعيها فى الوعاء على نار هادئة ثم نقلب بملعقة خشبية حتى يختفي السكر في الماء
بعد اختفاء السكر في الماء نضع نعصر ليمونة واحدة كبيرة، ونغطي الإناء مع التقليب من فترة لأخرى ونتركه حتى تتكاثف السوائل
إليك الرابط التالي لمعرفة باقي خطوات عمل المربى: