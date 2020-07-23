نتائجها مضمونة.. طريقة عمل المربى بتكلفة أقل

نحضر وعاء سميك نضع فيه السكر والفاكهة وتركه فى الثلاجة طوال ساعات الليل



فى اليوم التالى أخرجيه من الثلاجة وضعيها فى الوعاء على نار هادئة ثم نقلب بملعقة خشبية حتى يختفي السكر في الماء

بعد اختفاء السكر في الماء نضع نعصر ليمونة واحدة كبيرة، ونغطي الإناء مع التقليب من فترة لأخرى ونتركه حتى تتكاثف السوائل







إليك الرابط التالي لمعرفة باقي خطوات عمل المربى:



نحضر العنب ونقوم بغسله جيدًا