بأسهل الخطوات.. طريقة عمل سابليه المربى.. فيديو

سابليه المربى من الحلويات التى يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها فى عيد الفطر، فتستعد الكثير من ربات المنزل خلال هذه الأيام لتحضير حلويات العيد فى المنزل لضمان سلامتها.
ونقدم لك طريقة عمل سابليه المربى بأسهل الخطوات على طريقة الشيف زينب مصطفى مقدمة برنامج بالصحة والراحة.
مقادير سابليه المربى
150 جرام سكر
250 جرام زبدة لينة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
4 بيضة
850 جرام دقيق
- الحشو
مربى فراولة كريمى
سكر
بودرة شوكولاتة
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طريقة تحضير سابليه المربى
تخفق الزبدة والسكر ثم يضاف بيض وفانيليا ودقيق ويعجن جيدا
تشكل العجينة بالقطاعة شكل مغلق وآخر بقطاعة الدونتس
ثم تحشى بمربى فراولة ثم تغطى بالبسكوت المفرغ وتدهن بالشوكولاتة
وتقدم