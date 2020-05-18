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البيتى فور أحلى من المحلات وبتكلفة أقل.. فيديو

الإثنين 18/مايو/2020 - 02:39 ص
البيتى فور
البيتى فور
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لمياء الياسين
أيام ويحل عيد الفطر وبدأت الكثير من ربات البيوت فى التحضير لحلويات عيد الفطر فى المنزل خوفا من ضمان سلامة شرائها من الخارج

تقدم الشيف نجلاء الشرشابى فى برنامجها على قد الأيد طريقة عمل البيتى فور بمكونات متوفرة فى مطبخك وبتكلفة ومذاق أحلى من الجاهز

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المقادير لتحضير البيتى فور ..

كيلو دقيق
رشة ملح
ربع كيلو سكر بودرة
نصف كيلو زبدة
5بيضات
5 باكو فانيليا
للوجه فورماسيل
مربى
جوز الهند
فول سودانى مجروش

طريقة تحضير البيتى فور

فى الكبة الكهربائية يتم وضع الزبدة ويتم ضربها جيدا ثم إضافة السكر البودرة يتم ضربها جيدا.
بعد دقائق يتم إضافة البيض وإعادة الضرب مرة أخرى  ثم يتم إضافة الفانيليا.
فى الرابط التالى إليك الخطوات لتحضير البيتى فور.


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