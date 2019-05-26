ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

طريقة عمل البيتي فور

الأحد 26/مايو/2019 - 02:10 ص
لمياء الياسين
يعد البيتي من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها بعدة نكهات إليك طريقة عمل البيتى فور الذى يعد واحدًا من أهم حلويات العيد

بيتى فور الشيكولاته

المكونات لعمل البيتى فور بالشيكولاته :

1 كيلو دقيق
1/2 كيلو زبدة بدرجة حرارة الغرفة
1/4 كيلو سكر بودرة
6 صفار بيض
1 م.ك فانيليا
3 م.ك كاكاو

طريقة تحضير البيتي فور الشيكولاته:

اولا: نضرب الزبدة والسكر جيدا حتي يصبح الخليط كريمي ثم ننزل بالبيض، والفانيليا ثم ننزل بالدقيق، ونخلط المكونات ثم نقسم العجين.

ثانيا: نضع الكاكاو على نصف كمية العجين.

ثالثا: نبدأ بتشكيل العجين بكيس الحلواني، او ماكينة البيتيفور، او القمع، ويوضع بالفرن علي 180 ونتابع حتى يصل للون الذهبي الجميل.

بيتى فور القهوة

المقادير لعمل بيتى فور القهوة

كيلو دقيق
رشة ملح
ربع كيلو سكر بودرة
نصف كيلو زبدة
5 بيضة
5 باكو فانيليا
ملعقة كبيرة كاكاو
ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان
فورماسيل
مربى
جوز هند
فول سودانى مجروش

طريقة التحضير لبيتى فور القهوة

* إخلطى الزبدة والسكر ثم ضيفى البيض والفانيليا واالدقيق والملح وقلبى
* يمكن تقسيم العجينة لاجزاء وخلط جزء منها بالقهوة سريعة الذوبان او الكاكاو مذابين فى القليل من الماء
* شكلى البيتى فور فى صينية و أدخلى البيتى فور الفرن حتى النضج
* إلصقى البيتى فور بالمربى وقلبيه فى لفورماسل او جوز الهند او االفول االسودانى المجروش وقدميه
طريقة عمل البيتي فور

ترشيحاتنا

فيديو من داخل الحرم النبوي يشعل مواقع التواصل الاجتماعي

مارسيلو: مدرب بازل كان يهدد محمد صلاح بسبب الصيام

اخبار النادي الاهلي السبت 25-5-2019

اليوم ولدت من جديد.. لاعب برازيلي يزور الكعبة بعد إسلامه.. فيديو

خالد الجندي يكشف عن طاعة هجرها المسلمون وغيابها يسبب كوارث.. فيديو

حسن شحاتة يقدم نصيحة إلى منتخب مصر قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد اليابان.. كوريا تحصد سعفة كان السينمائي 72 وجائزة التمثيل لـ أنطونيو بانديراس

مي عمر تخطف الأنظار بـ فستان فوشيا في بيروت.. صور

فطسته فى الميه.. مأساة طفل شرم الشيخ..ابوه كان عايز يكتبه باسم مراته التانية وامه قتلته .. صور