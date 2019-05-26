طريقة عمل البيتي فور





بيتى فور الشيكولاته







المكونات لعمل البيتى فور بالشيكولاته :

طريقة تحضير البيتي فور الشيكولاته:

بيتى فور القهوة

المقادير لعمل بيتى فور القهوة

طريقة التحضير لبيتى فور القهوة

يعد البيتي من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها بعدة نكهات إليك طريقة عمل البيتى فور الذى يعد واحدًا من أهم حلويات العيد1 كيلو دقيق1/2 كيلو زبدة بدرجة حرارة الغرفة1/4 كيلو سكر بودرة6 صفار بيض1 م.ك فانيليا3 م.ك كاكاواولا: نضرب الزبدة والسكر جيدا حتي يصبح الخليط كريمي ثم ننزل بالبيض، والفانيليا ثم ننزل بالدقيق، ونخلط المكونات ثم نقسم العجين.ثانيا: نضع الكاكاو على نصف كمية العجين.ثالثا: نبدأ بتشكيل العجين بكيس الحلواني، او ماكينة البيتيفور، او القمع، ويوضع بالفرن علي 180 ونتابع حتى يصل للون الذهبي الجميل.كيلو دقيقرشة ملحربع كيلو سكر بودرةنصف كيلو زبدة5 بيضة5 باكو فانيلياملعقة كبيرة كاكاوملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبانفورماسيلمربىجوز هندفول سودانى مجروش* إخلطى الزبدة والسكر ثم ضيفى البيض والفانيليا واالدقيق والملح وقلبى* يمكن تقسيم العجينة لاجزاء وخلط جزء منها بالقهوة سريعة الذوبان او الكاكاو مذابين فى القليل من الماء* شكلى البيتى فور فى صينية و أدخلى البيتى فور الفرن حتى النضج* إلصقى البيتى فور بالمربى وقلبيه فى لفورماسل او جوز الهند او االفول االسودانى المجروش وقدميه