طريقة عمل البيتي فور

يعد البيتي من أنواع الحلويات التي يمكن تحضيرها بعدة نكهات إليك طريقة عمل البيتى فور الذى يعد واحدًا من أهم حلويات العيد
1 كيلو دقيق
1/2 كيلو زبدة بدرجة حرارة الغرفة
1/4 كيلو سكر بودرة
6 صفار بيض
1 م.ك فانيليا
3 م.ك كاكاو
طريقة تحضير البيتي فور الشيكولاته:
اولا: نضرب الزبدة والسكر جيدا حتي يصبح الخليط كريمي ثم ننزل بالبيض، والفانيليا ثم ننزل بالدقيق، ونخلط المكونات ثم نقسم العجين.
ثانيا: نضع الكاكاو على نصف كمية العجين.
ثالثا: نبدأ بتشكيل العجين بكيس الحلواني، او ماكينة البيتيفور، او القمع، ويوضع بالفرن علي 180 ونتابع حتى يصل للون الذهبي الجميل.
بيتى فور القهوة
المقادير لعمل بيتى فور القهوة
كيلو دقيق
رشة ملح
ربع كيلو سكر بودرة
نصف كيلو زبدة
5 بيضة
5 باكو فانيليا
ملعقة كبيرة كاكاو
ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان
فورماسيل
مربى
جوز هند
فول سودانى مجروش
طريقة التحضير لبيتى فور القهوة
* إخلطى الزبدة والسكر ثم ضيفى البيض والفانيليا واالدقيق والملح وقلبى
* يمكن تقسيم العجينة لاجزاء وخلط جزء منها بالقهوة سريعة الذوبان او الكاكاو مذابين فى القليل من الماء
* شكلى البيتى فور فى صينية و أدخلى البيتى فور الفرن حتى النضج
* إلصقى البيتى فور بالمربى وقلبيه فى لفورماسل او جوز الهند او االفول االسودانى المجروش وقدميه
بيتى فور الشيكولاته
المكونات لعمل البيتى فور بالشيكولاته :
1 كيلو دقيق
1/2 كيلو زبدة بدرجة حرارة الغرفة
1/4 كيلو سكر بودرة
6 صفار بيض
1 م.ك فانيليا
3 م.ك كاكاو
طريقة تحضير البيتي فور الشيكولاته:
اولا: نضرب الزبدة والسكر جيدا حتي يصبح الخليط كريمي ثم ننزل بالبيض، والفانيليا ثم ننزل بالدقيق، ونخلط المكونات ثم نقسم العجين.
ثانيا: نضع الكاكاو على نصف كمية العجين.
ثالثا: نبدأ بتشكيل العجين بكيس الحلواني، او ماكينة البيتيفور، او القمع، ويوضع بالفرن علي 180 ونتابع حتى يصل للون الذهبي الجميل.
بيتى فور القهوة
المقادير لعمل بيتى فور القهوة
كيلو دقيق
رشة ملح
ربع كيلو سكر بودرة
نصف كيلو زبدة
5 بيضة
5 باكو فانيليا
ملعقة كبيرة كاكاو
ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان
فورماسيل
مربى
جوز هند
فول سودانى مجروش
طريقة التحضير لبيتى فور القهوة
* إخلطى الزبدة والسكر ثم ضيفى البيض والفانيليا واالدقيق والملح وقلبى
* يمكن تقسيم العجينة لاجزاء وخلط جزء منها بالقهوة سريعة الذوبان او الكاكاو مذابين فى القليل من الماء
* شكلى البيتى فور فى صينية و أدخلى البيتى فور الفرن حتى النضج
* إلصقى البيتى فور بالمربى وقلبيه فى لفورماسل او جوز الهند او االفول االسودانى المجروش وقدميه