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رياضة

الأشعة تحسم موقف 3 نجوم في سيراميكا كليوباترا

السبت 20/فبراير/2021 - 07:11 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
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حسام الحارتي
يجري أحمد محسن ومحمد توني ومحمد مسعد، ثلاثي فريق الكرة بنادي سيراميكا كليوبترا، أشعة، مساء اليوم؛ لتحديد حجم الإصابة التي يعاني منها الثلاثي، والبرنامج العلاجي والتأهيلي لهما خلال الفترة القادمة.

وأكد الدكتور فريد، أن أحمد محسن ظهير أيسر الفريق، كان يعاني من شد في العضلة الخلفية، بينما أصيب محمد توني في لقاء الاتحاد السكندري السابق في مسابقة الدوري الممتاز بكدمة قوية في العضلة الأمامية، وتعرض محمد مسعد للإصابة في مران الفريق.

وأشار الدكتور فريد رضوان، إلى أن الأشعة ستحدد موقف كل لاعب من الإصابة، وآخر تطورات الحالة الطبية لكل منهم، وكذلك وضع البرنامج التأهيلي لهما الذي يضمن عودتهم إلى التدريبات الجماعية في أسرع وقت ممكن.

فريق سيراميكا كليوباترا يستعد لمواجهة فريق غزل المحلة، مساء الاثنين المقبل، على ملعب استاد حرس الحدود بمحافظة الإسكندرية، ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة كأس مصر.
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