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رياضة

بعد حلمي طولان.. ظهور إصابة كورونا جديدة في إنبي قبل لقاء الإنتاج

الخميس 25/فبراير/2021 - 11:29 ص
حلمى طولان
حلمى طولان
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عمرو الحلوانى

تأكد إصابة مصطفى شلبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبي بفيروس كورونا قبل ساعات من مواجهة الإنتاج الحربي بمسابقة الدوري الممتاز .

ويلعب إنبي عصر اليوم أمام الإنتاج الحربي فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة بمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2020/2021 .

وأظهرت الفحوصات الطبية التى خضع لها مصطفى شلبي إصابته بفيروس كورونا وهو الأمر الذى تقرر بناء عليه استبعاده من مواجهة الإنتاج الحربي اليوم ودخوله فى عزل منزلى تام للتعافي من الفيروس .

وكان حلمى طولان المدير الفنى لإنبي تعرض للإصابة بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية وبالتالى تأكد غيابه عن مواجهة الإنتاج الحربي اليوم أيضا .

ويسعى إنبي إلى الفوز بمباراة اليوم من أجل السير بخطى ثابتة نجو المنافسة على المراكز الأولى بجدول ترتيب الدوري الممتاز ، حيث يقع الفريق البترولى فى المركز الـ 11 برصيد 18 نقطة .

 

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