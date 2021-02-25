بعد حلمي طولان.. ظهور إصابة كورونا جديدة في إنبي قبل لقاء الإنتاج

ويلعب إنبي عصر اليوم أمام الإنتاج الحربي فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة بمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2020/2021 .

ويلعب إنبي عصر اليوم أمام الإنتاج الحربي فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الثامنة بمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2020/2021 .