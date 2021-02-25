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أخبار العالم

إجراءات عاجلة.. أول قرار من رئيس أرمينيا بعد مطالبة الجيش باستقالة الحكومة

الخميس 25/فبراير/2021 - 02:56 م
الرئيس الأرمني أرمين
الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان
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قسم الخارجي
أعلن الرئيس الأرمني أرمين سركيسيان، أنه سيتخذ "إجراءات عاجلة" لوضع حد للأزمة في البلاد بعد مطالبة الجيش لرئيس الحكومة نيكول باشينيان بالاستقالة.

وأفادت قناة "روسيا اليوم"، بأن طائرات حربية حلقت قبل قليل في سماء العاصمة الأرمنية يريفان، بعد مطالبة الجيش لرئيس الوزراء نيكول باشينيان بتقديم استقالته.

ودعا أكبر أحزاب المعارضة في أرمينيا اليوم الخميس رئيس الوزراء نيكول باتشينيان إلى تجنب الحرب الأهلية في البلاد.

وتجول رئيس الوزراء الأرميني، في شوارع العاصمة مع المئات من أنصاره بعد حديثه عن "محاولة انقلابية".

وندد رئيس الوزراء الأرميني، بمحاولة انقلاب عسكري في بلاده بعد أن طالبت هيئة أركان الجيش باستقالة حكومته.

وكتب باشينيان على صفحته في موقع فيسبوك: "أعتبر أن بيان هيئة الأركان محاولة لانقلاب عسكري أدعو جميع أنصارنا للتجمع في ساحة الجمهورية" في يريفان.

وطالبت هيئة الأركان العامة في الجيش الأرميني، باستقالة حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان، مشددة على أنها لم تعد قادرة على "اتخاذ قرارات مناسبة في الظروف العصيبة والمصيرية الحالية".
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