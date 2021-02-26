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أخبار العالم

أمريكا تشن ضربات جوية على سوريا

الجمعة 26/فبراير/2021 - 01:31 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن مسئولون أمريكيون، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة نفذت ضربة جوية داخل الأراضي السورية.

ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن المسئولين قولهم: "الولايات المتحدة نفذت ضربة جوية استهدفت هيكلا تابعا لفصيل مدعوم من إيران في سوريا".

وفي وقت سابق، من أمس الخميس، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن هناك انفجار عنيف شمال غرب إدلب في سوريا تزامنا مع تحلق طيران مسير،

وأضاف المرصد أن لمليشيات الموالية لإيران تواصل أعمالها بالاستحواذ على ممتلكات السورييين الذين هجروا من مناطقهم، قبل سنوات، هربًا من الضربات الجوية التى تستهدف تجمعاتهم العسكرية.

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