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فن

رحلته مع الدوبلاج .. سامي مغاوري يكشف مفاجأة عن شخصية شلبي سلوفان

السبت 27/فبراير/2021 - 03:30 م
سامي مغاوري
سامي مغاوري
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محمد نحلة - عدسة: نور المصري
كشف الفنان سامي مغاوري، خلال ندوة لتكريمه بموقع "صدى البلد" عن استعداده لتقديم جزء جديد لمسلسل الكارتون «شركة المرعبين المحدودة» بشخصيته الشهيرة شلبي سلوفان، مشيرًا إلى أن المسلسل سيتكون من 30 حلقة. 

وتحدث سامي مغاوري ، خلال الندوة أيضًا عن مشواره في صناعة الدوبلاج وأعمال ديزني ، وكيف بدأ وتميز في هذا الفن، وحب الجمهور لشخصياته التي ميزها بصوته الخاص. 

وكان سامى مغاورى ، قد قال إن خفة الظل فى أعماله الدرامية تعود جذورها لجدته من والدته، والتى كانت تتميز بخفة الظل والروح والتى شهد لها الجميع عند سماع طرفاتها ومزحها. 

وأضاف "مغاورى"، خلال استضافته ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن الفيديوهات التى تجمعه بنجله على منصات التواصل الاجتماعى، يشتركون فيها سويا للاتفاق على فكرة وتصويرها ومن ثم نشرها على "السوشيال ميديا". 

وأشار إلى أن الدوبلاج من وجهة نظره فى أداء الأعمال الدرامية أو الكارت أصعب من الأداء الفنى العادى، خاصة وأنه يستخدم طاقة أكبر فى التعبير بصوته والذى يستدعى منه الوقوف لساعات طويلة فى الدوبلاج لاستخدام الصوت فقط فى الأداء .

وتابع أنه قام بأداء صوتى فى دور شلبى بفيلم المرعبين ودور "المونسيتور" والذى لاقى متابعة كبيرة من الأطفال. 
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