سوريا تتهم أمريكا بالتخطيط لاستخدام إرهابيين لتنفيذ هجمات في دير الزور

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن القوات المسلحة الأمريكية نقلت جوًا 10 مسلحين ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي من قاعدتهم العسكرية غير المرخصة في بلدة الشدادي شمال شرق سوريا إلى محافظة دير الزور الشرقية، اليوم الأحد نقلًا عن مصادرها المحلية.





وبحسب المصدر، سيتم فحص المسلحين من قبل أطباء عسكريين أمريكيين قبل نقلهم إلى قاعدة التنف العسكرية الجنوبية الواقعة بجوار الحدود السورية الأردنية.



