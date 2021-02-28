سوريا تتهم أمريكا بالتخطيط لاستخدام إرهابيين لتنفيذ هجمات في دير الزور

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن القوات المسلحة الأمريكية نقلت جوًا 10 مسلحين ينتمون إلى تنظيم داعش الإرهابي من قاعدتهم العسكرية غير المرخصة في بلدة الشدادي شمال شرق سوريا إلى محافظة دير الزور الشرقية، اليوم الأحد نقلًا عن مصادرها المحلية.
وبحسب المصدر، سيتم فحص المسلحين من قبل أطباء عسكريين أمريكيين قبل نقلهم إلى قاعدة التنف العسكرية الجنوبية الواقعة بجوار الحدود السورية الأردنية.
وزعمت وكالة الأنباء أن القوات المسلحة الأمريكية كانت تخطط لاستخدام الإرهابيين لتنفيذ هجمات ضد القوات المسلحة السورية والمواطنين والطرق السريعة الرئيسية.
وأفادت وكالات الأنباء، الجمعة، بأن القوات الأمريكية نقلت الإرهابيين العشرة من السجن الصناعي الثانوي في محافظة الحسكة إلى قاعدة الشدادي.
ويتمركز الجيش الأمريكي في محافظتي الحسكة ودير الزور دون موافقة دمشق ، ويسيطر على المناطق التي تضم أكبر حقول النفط والغاز. أكدت السلطات السورية مرارًا أن وجود الوحدة الأمريكية في البلاد ينتهك سيادة سوريا والقانون الدولي.