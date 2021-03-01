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تكنولوجيا

عرض اليوم.. احصل على آيفون 8 بلس نسخة 256 جيجابايت بـ 4900 جنيه فقط

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:17 م
عرض اليوم.. احصل
عرض اليوم.. احصل على آيفون 8 بلس نسخة 256 جيجابايت
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قسم التكنولوجيا
نجح آيفون الهاتف الذكي الأشهر عالميًا فى حصد سمعة طيبة بين مستخدمي الهواتف الرائدة، خاصةً إصداراته صاحبة الحجم الكبير، التى توفر تجربة مشاهدة ممتعة مع أداء مميز وتصميم أنيق مثل iPhone 8 plus، يعيبه فقط سعره المرتفع، وبفضل هذا العرض يمكنك شراء نسخة منه بأقل سعر ممكن.

وفقًا لموقع "تك رانش" التقني، يمكنك اقتناء نسخة مجددة من iPhone 8 plus سعة 256 جيجابايت باللون السيلفر، من خلال متجر إيباي الشهير بسعر 310 دولارات، ما يعادل 4900 جنيه.

يعطيك iPhone 8 plus أداءً جيدًا مقابل سعره الحالى، والذى تم إصداره فى عام 2017، بتصميمه الأنيق وبطاريته الجبارة، وشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، إضافةً إلى مقاومته للغبار والماء، كما أن الهاتف متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.

يذكر أن هاتف iPhone 8 plus يحتوى على كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.

ياتى هاتف iPhone 8 plus بذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 2691 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، بالإضافة لميزة الشحن اللاسلكي.

يمكنك شراء نسخة الـ 256 جيجابايت من هاتف آيفون 8 بلس باللون السيلفر عبر هذا الرابط.
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