عرض اليوم.. احصل على آيفون 8 بلس نسخة 256 جيجابايت بـ 4900 جنيه فقط

سعة 256 جيجابايت باللون السيلفر، من خلال متجر إيباي الشهير بسعر 310 دولارات، ما يعادل 4900 جنيه.

وفقًا لموقع "تك رانش" التقني، يمكنك اقتناء نسخة مجددة من

والذى تم إصداره فى عام 2017، بتصميمه الأنيق وبطاريته الجبارة، و

شاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، إضافةً إلى مقاومته للغبار والماء،

كما أن الهاتف متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.