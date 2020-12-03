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تكنولوجيا

عرض الخميس.. اشترِ آيفون 8 بلس بـ 4700 جنيه فقط

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 07:00 ص
عرض الخميس.. اشتر
عرض الخميس.. اشتر آيفون 8 بلس لـ 4700 جنيه فقط
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كريم جمال
نجح الهاتف الذكي الأشهر في العالم، آيفون في تحقيق أرقام مبيعات ضخمة حول العالم؛ لما يقدمه من تجربة أداء مميز وتصميم قوي في آنٍ واحد، أضف إلى ذلك أن الإصدارات ذات الحجم الكبير منه مثل iPhone 8 plus توفر لك مشاهدة مميزة بفضل الشاشة الكبيرة، بينما المشكلة الوحيدة التي ستواجهك هي ارتفاع سعر الهاتف، ولكن مع هذا العرض يمكنك شراء الهاتف مقابل نصف السعر تقريبًا.

ووفقًا لموقع "تك رادار" التقني، يمكنك اقتناء نسختك من iPhone 8 plus سعة 64 جيجابايت باللون الأسود، عبر متجر إيباي الشهير مقابل 300 دولار، ما يعادل 4700 جنيه.

يمتلك iPhone 8 plus أداءً جيدًا مقابل سعره الحالى، والذى تم إصداره فى عام 2017، وحقق مبيعات ضخمة بسبب تصميمه الأنيق وبطاريته الجبارة، ويجعلك تتجه نحوه إذا كنت ترغب فى هاتف ذكى بشاشة كبيرة قياس 5.5 بوصة، إضافةً إلى مقاومته للغبار والماء، كما أن الهاتف متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.

يذكر أن هاتف iPhone 8 plus تم إصداره فى عام 2017 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداء مثاليا، قياسًا بسعره الحالي، مع كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بدقة 7 ميجابيكسل، مع معالج apple a11.

يحتوى هاتف iPhone 8 plus على ذاكرة وصول عشوائي سعة 3 جيجابايت، وبطارية سعة 2691 ميللى أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 15 وات، بالإضافة لميزة الشحن اللاسكلي.

تستطيع إقتناء نسخة الـ 64 جيجابايت من هاتف آيفون باللون الأسود عبر هذا الرابط.
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