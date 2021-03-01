سكان منطقة جنوب الأكاديمية بالتجمع الأول يشكون من انتشار الكلاب الضالة

استغاث أهالي منطقة جنوب الاكاديمية بالتجمع الاول من انتشار الضالة في الشوارع ليلا، مما يسبب الذعر للأهالي وتعرض حياة الأطفال للخطر.





وقال الاهالي عبر خدمة القراء بموقع صدى البلد: نحن سكان منطقة جنوب الاكاديمية لا نستطيع السير ليلا خوفا من الكلاب مما تسبب في اصابة العديد من الاطفال بالذعر بسبب اصواتها المزعجة ليلا.





وطالبوا المسئولين بالحي بسرعة الاستجابة للمشكلة ووضع حل لها.





للتواصل مع الاهالي على رقم: 01019999090





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