رمضان عبد المعز: الشيطان يريد إضعافنا فعلينا مجاهدته

وأضاف "عبد المعز"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن علاج الشكوك والشبهات يكون بتقوية اليقين، ومجاهدة الشهوات تكون بالصبر لقوله تعالى "وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون".

وأوضح "عبد المعز"، أن علينا الاستغفار والتوبة عما صدر منا من زلات وأن الله سبحانه وتعالى رحيم جدًا بعباده، وعلى العبد أن يستغيث برحمة الله، وأن يكون على يقين أنه سينال رحمة ربه، قائلا: "رحمة ربنا وسعت كل شيء وعلينا أن نطلبها حتى يأتى الخير.

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