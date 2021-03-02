رمضان عبد المعز: الشيطان يريد إضعافنا فعلينا مجاهدته

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إن علينا مجاهدة الشيطان لأن هناك مرتبتان يستغلهما الشيطان لإضعافنا، فالأولى الشبهات والتشكيك فى الدين والعقيدة والأصول والفروع، والثانية الشهوات فيقول لك افرح بشبابك ما زلت صغيرا، وكأن ملك الموت سينتظرك حتى تتوب قبل الموت.
وأضاف "عبد المعز"، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر قناة "dmc"، أن علاج الشكوك والشبهات يكون بتقوية اليقين، ومجاهدة الشهوات تكون بالصبر لقوله تعالى "وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون".
وأوضح "عبد المعز"، أن علينا الاستغفار والتوبة عما صدر منا من زلات وأن الله سبحانه وتعالى رحيم جدًا بعباده، وعلى العبد أن يستغيث برحمة الله، وأن يكون على يقين أنه سينال رحمة ربه، قائلا: "رحمة ربنا وسعت كل شيء وعلينا أن نطلبها حتى يأتى الخير.
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أقوى دعاء لطرد وساوس الشيطان
أقوى دعاء لطرد وساوس الشيطان ففيه قد ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه أرشدنا إلى الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان الرجيم ، الأمر الذي يجعل من ترديد الاستعاذة بقول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» يعد اقوى دعاء لطرد وساوس الشيطان سواء في الصلاة أو في غيرها، ودلل على اقوى دعاء لطرد وساوس الشيطان يكون بالاستعاذة ما روي أنه قد اشتكى أحد الصّحابة -رضي الله عنهم- للنبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- من أنّ الشيطان حال بينه وبين صلاته، حتّى ما عاد يعرف ما قرأ فيها؛ فأرشده الرسول صلّى الله عليه وسلّم-، وقال له: «ذاك شيطانٌ يُقالُ له خَنزَبٌ، فإذا أحسستَه فتعوَّذْ بالله منه، واتفُل على يسارِك ثلاثًا».