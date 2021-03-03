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تعليم

لدعم الاتصال.. دليل جديد للمراكز البحثية والخدمية في جامعة القاهرة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 10:10 ص
صدى البلد
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مريم عزت
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إصدار دليل خدمات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لعام 2021، وإتاحته على الموقع الإلكتروني للجامعة لسهولة الاطلاع على البيانات والمعلومات الواردة فيه؛ وهو دليل يرصد مختلف الخدمات التي يقدمها القطاع سواء من خلال الإدارة العامة للمشروعات البيئية أو إدارة الوحدات والمراكز ذات الطابع الخاص، سواء الوحدات أو المراكز الخدمية والإنتاجية التابعة لإدارة الجامعة أو التابعة للكليات.

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وأوضح الدكتور محمد الخشت، في بيان، الأربعاء، أن الدليل خطوة من بين خطوات عديدة لدعم روابط الاتصال بين جامعة القاهرة وكافة المؤسسات لخدمة المجتمع الداخلي والخارجي لتحقيق التنمية وتنافسية الجامعة داخل وخارج مصر،  بإجراء بحوث متصلة بمشكلات المجتمع من خلال المراكز البحثية المتميزة في مجال الهندسة والبيئة، وفي مجالات التجارة والإدارة والاقتصاد، والحقوق و تعليم اللغات الأجنبية، والإعلام والاجتماع وعلم النفس، والعلوم، بالإضافة إلى دعم مهارات الطلاب للالتحاق بسوق العمل، ودعم شبكة خريجي جامعة القاهرة، وتقديم خدمات مجتمعية من خلال القوافل الطبية والبيئية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الدليل الجديد  يتضمن أنواع الخدمات والمراكز القائمة على تقديمها، وإجراءات الحصول عليها والرسوم المقررة لها، والمدة الزمنية للحصول على الخدمة، وقنوات الإتصال المباشر بالمراكز، ومعلومات تفصيلية عن طبيعة الخدمات التي تقدمها إدارة المشروعات البيئية ومختلف الوحدات ذات الطابع الخاص؛ بهدف تقليل عدد المراجعات المطلوبة لمن يرغب في الاستفادة من هذه الخدمات وبما يعزز من قيمة الوقت والجهد.

وأضاف، أن الدليل يتضمن خدمات الإدارة العامة للمشروعات البيئية، ونبذة عن
نشأة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واستراتيجية العمل به، واختصاصات النائب والوكلاء المختصين، والهيكل التنظيمي للقطاع والمراكز التابعة لإدارة الجامعة والتابعة للكليات.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تسهم في وضع خطط المشروعات البحثية التطبيقية لحل مشاكل المجتمع وتنمية البيئة في المجالات المختلفة: الصناعية، والزراعية، والبيئية، والبشرية، والاجتماعية، مشيرًا إلى أن جميع المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص التابعة للجامعة تقوم بواجباتها كاملة، وتعمل على تحقيق دورها في خدمة قضايا الوطن والتنمية المستدامة، واستمرار عمليات التحديث والتطوير بما يحقق احتفاط  جامعة القاهرة بريادتها. 

من جانبه قال الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن إعداد دليل خدمات قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، يستهدف تزويد المتعاملين مع الجامعة من الأفراد أو المؤسسات والهيئات العامة أو شركات القطاع الخاص بمعلومات تفصيلية وافية عن طبيعة الخدمات التي تقدمها إدارة المشروعات البيئية والوحدات ذات الطابع الخاص، كنوع من التسويق للخدمات المقدمة في مختلف المجالات الأدبية والفنية والعلمية، وفي مجالات الطب والهندسة والتخطيط والإدارة وريادة الأعمال والزراعة واللغات والقانون وغيرها.
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