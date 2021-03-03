معلومة × تمرينة... تدريبات الأسكوار واللانجيز لإنقاص الوزن.. فيديو

الرياضة تعرف علي انها مجهود جسدي أو بدني أو مهارة تمارس عن طريق انشاء قواعد رياضية يتفق عليها مسبقًا، ويتم ممارسة الرياضة كهواية أو للترفيه أو المنافسة مع الآخرين وتقوم الرياضة بتطوير المهارات الجسدية وتقوية الثقة بالنفس.





وعرفت الرياضة منذ قدماء المصرين حيث وجد رسومات علي المعابد توضح اهم مجالات الرياضة التي اهتم بها قدماء المصريين ومنها المصارعة وصيد الاسود والفروسية .





في البداية قال كابتن روماني صاحب احد صالات الجيم لعدسة صدى البلد مع بداية انتشار فيروس كورونا وبعد زيادة الحالات في الموجة الثانية من الفيروس اتجه المتدربين الي اللجوء الي التمرين في المنزل خوفا من اصابتهم بالفيروس.





ومن اهم هذه التمرينات التي يمكن ان يتم ممارستها في المنزل وتساعد في ظبط الجسد وخسارة الدهون تمرين الاسكوار واللانجيز .





واضاف كابتن روماني تمرين اللانجيز يستهدف الاربع عضلات الامامية للقدم والعضلة الخلفية بالاضافة الي تنشيط الدورة الدموية في الجسم ويساعد علي زيادة حرق الدهون وشد الترهلات للجسم.





وأوضح روماني أن من اهم الاخطاء في هذا التمرين ضيق الخطوة و تعدي الركبة مشط القدم وهذه الاخطاء تؤثر علي الركبة ويمكن أن تتسبب في إصابات كبيرة.





وأشار كابتن روماني ان هذا التمرين يمكن أن نعتمده فيه على عدد محدد للمجموعة والمجموعة تكون بحد اقصي

لظبط نسبة الكوليسترول في الدم وانتظام ضغط الدم.