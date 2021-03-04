الكرنب الأحمر.. فوائد لا تعد ولا تحصى أهمها مقاومة الجسم للجلطات

يعد الكرنب الأحمر أو الملفوف من أهم أنواع الخضروات التى يجب على الإنسان تناولها بشكل دائم، وذلك للتمتع بفوائده التى لا تحصى.

من فوائد الكرنب ..

1- يعمل على مقاومة الجسم للجلطات لأنه يساعد فى سيولة الدم.

2- يساعد فى توسيع الشعب الهوائية مما يؤدى لعدم إصابتك بنزلات البرد.

3- يساعد على تهدئة الأعصاب.

4- طبق السلطة الخضراء الذى يحتوى على الكرنب الأحمر يزيد من قدرة الجسم المناعية وتقليل الإصابة بالأمراض المزمنة.

5- يساعد فى علاج الأنيميا.

6- يساعدك فى التخلص من زيادة الوزن، حيث إنه يساعد فى الشعور بالشبع لفترة طويلة.