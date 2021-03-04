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مرأة

الكرنب الأحمر.. فوائد لا تعد ولا تحصى أهمها مقاومة الجسم للجلطات

الخميس 04/مارس/2021 - 12:36 ص
صدى البلد
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رنا عصمت

يعد الكرنب الأحمر أو الملفوف من أهم أنواع الخضروات التى يجب على الإنسان تناولها بشكل دائم، وذلك للتمتع بفوائده التى لا تحصى.

قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك؛ فوائد تناول الكرنب الاحمر..

من فوائد الكرنب ..
1- يعمل على مقاومة الجسم للجلطات لأنه يساعد فى سيولة الدم.
2- يساعد فى توسيع الشعب الهوائية مما يؤدى لعدم إصابتك بنزلات البرد.
3- يساعد على تهدئة الأعصاب.
4- طبق السلطة الخضراء الذى يحتوى على الكرنب الأحمر يزيد من قدرة الجسم المناعية وتقليل الإصابة بالأمراض المزمنة.
5- يساعد فى علاج الأنيميا.
6- يساعدك فى التخلص من زيادة الوزن، حيث إنه يساعد فى الشعور بالشبع لفترة طويلة.
7- تناوله يعتبر غذاءً جيدا لصحة القلب
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