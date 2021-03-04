مصادر برلمانية: إقامة عزاء كمال عامر غدا بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع

قالت مصادر برلمانية، إنه من المتوقع أن تقام غدا الجمعة مراسم عزاء النائب اللواء دكتور كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس .





وكان قد توفى اليوم الخميس اللواء دكتور كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بإحدي المستشفيات، وذلك جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19". وشيعت الجنازة عصر اليوم من مصر الجديدة.





ونعي الفقيد، المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. وكذا نعاه كلا من وكيلي مجلس النواب المستشار أحمد سعد،و النائب محمد أبو العنيين، أيضا الأمين العام للمجلس المستشار أحمد مناع.