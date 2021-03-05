أضراره وطريقة استخدامه.. إليك ما لا تعرفه عن بنك الطاقة "الباور بانك"

لا يعلم معظم الأشخاص أي معلومات عن الباور بانك، حيث يواجه بعض مستخدمي الهواتف الذكية مشكلة كبيرة عند نفاد طاقة البطارية أثناء وجودهم بالخارج، مما يصعب عليهم في الوقت نفسه العثور على مقبس كهربائي لشحن الجهاز واستعادة طاقته من جديد، وقد أدى ذلك لظهور جهاز محمول يدعى "الباور بنك" أو بنك الطاقة، وهو يمد بطارية جهازك بالطاقة أثناء تحرك، ولكن ليست هذه كل المعلومات عن الباور بانك.









معلومات عن الباور بانك





يعد الباور بانك أو بنك الطاقة، جهازا صغيرا محمولا ظهر تزامنا مع ظهور الهواتف الذكية المتقدمة، والذي تم تطويره خلال السنوات الماضية ليأتي بسعات تخزينية كبيرة في أحجام أصغر من راحة اليد، وهو يتكون من مجموعة بطاريات متصل بشريحة ذكية لتنظيم عمليتي شحن الجهاز نفسه، ثم تفريغ الطاقة لشحن جهازك، وإلى جانب سرعات الشحن التي يقدمها جهاز الطاقة، يمتاز أيضا بعدة منافذ لشحن أكثر من هاتف في وقتا واحد.





طريقة استخدام الباور بانك





يجلب الباور بانك بطاريات ذات سعات تخزينية كبيرة من أجل الاحتفاظ بكمية طاقة أكبر تكفي المستخدم لفترات طويلة، وبما أن هذه الميزة من أبرز السمات التي يتميز بها الجهاز، إلا أنها من جانب آخر تعد أحد عيوبه، حيث تستغرق عملية شحن بطارية الباور بانك بالكامل، فترة أطول من الذي تستغرقه عملية شحن بطارية الهاتف الذكي، حيث تستغرق عملية إعادة شحن الباور بانك بالطاقة من ساعة إلى ساعتين.





ولشحن جهاز الباور بانك الخاص بك، قم بتوصيل الكابل المرفق له، ثم توصيل الـ USB بمقبس الحائط لتزويدة بالطاقة، ثم انتظر المدة المخصصة لجهازك حتي يتم شحنه بالكامل، ويمكنك فيما بعد حمل الجهاز معاك أينما كنت، وعند فراغ بطارية هاتفك المحمول، قم بتوصيل كابل الـ USB المخصص لنوع هاتفك بأحدى منافذ الجهاز المخصصة للشحن بالجهاز.





اضرار الباور بانك





على الرغم من أن جهاز الباور بانك مفيد بشكل كبير، إلا أنها قد يتسبب في اضرار كارثية بالنسبة لهاتفك الذكي، من بينها:





- تلف البطارية: قد يتسبب كثرة استخدام الباور بانك واعتمادك عليه في شحن هاتفك الذكي، حيث تم تصميم بنك الطاقة لاستخدامه أثناء الطوارئ فقط وليس لشحن البطارية باستمرار، لذا تجنب فعل ذلك لأنه يؤدي إلى تلف بطارية جهازك بسرعة.





- انفجار الباور بنك: عند استخدامك لجهاز الطاقة أثناء تواجدك بالخارج لاسيما في فصل الصيف، لا تترك الجهاز في السيارة أو مكان شديد الحرارة، حيث يمكن أن يتحول بنك الطاقة إلى قنبلة مؤقوتة نظرا لكمية الطاقة المخزنة بداخله.