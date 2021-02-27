أفضل الهواتف الذكية بكاميرا قوية.. شاومي يتصدر

هاتف أندرويد جديد، ‎حيث أصبحت أفضل هواتف بكاميرا قوية متاحة بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، والتي تتنافس شركات تصنيع الهواتف الذكية إلى تقدبم ‎افضل هواتف بكاميرا قوية. تعد قوة الكاميرا أحد أبرز المقاييس التي يبحث عنها الأشخاص في مواصفات الموبايل عند اختبار شراءجديد، ‎حيث أصبحت أفضل هواتف بكاميرا قوية متاحة بشكل كبير خلال الآونة الأخيرة، والتي تتنافس شركات تصنيعإلى تقدبم ‎افضل هواتف بكاميرا قوية.





وتقدم بعض الهواتف الذكية الحديثة كاميرات أكثر احترافية لمحبي التصوير، والتي تجلب العديد من الميزات من بينها خاصية التقريب البصري Zoom، وميزة الثبات لمقاومة الاهتزازات أثناء التصوير، وفيما يلي نرصد إليك ‎افضل الهواتف الذكية بكاميرا قوية.









1. هاتف iPhone 12 من آبل:





يقدم هاتف iPhone 12، كاميرا خلفية ثنائية الرئيسية منها بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى واسعة بدقة 12 ميجابيكسل، تدعم تقنية النطاق الديناميكي للفيديو واسع Dolby Vision HDR، والضبط البؤري التلقائي، ويأتي هاتف آيفون 12، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.1 بوصة، مع وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابيكسل، ويتوفر الهاتف بسعر 19.660 جنيه مصري لنسخة 64 جيجابايت.





2. هاتف Mate 40 Pro من هواوي:





تحتل هواتف الفلاجشيب من هواوي قائمة أفضل الهواتف الذكبة من حيث الكاميرا، حيث يقدم هاتف Mate 40 Pro، كاميرا ثلاثية الرئيسية منها بدقة 50 ميجابيكسل، وأخرى عدسة واسعة بدقة 20 ميجابيكسل، والثالثة 12 ميجابيكسل، إلى جانب تصوير مقاطع الفيديو بدقة 4K، تضيف كاميرا ميت 40 برو ميزة التركيز بؤري تلقائي سريع ودقيق للصور والفيديو.





ويأتي هاتف Mate 40 Pro، بشاشة منحنية من نوع OLED بقياس 6.76 بوصة، ومعدل تحديث للشاشة قدره 90 هرتزا في الثانية، يعمل بمعالج من نوع Kirin 9000، بتكنولوجيا 5 نانوميتر يدعم شبكات الجيل الخامس 5G ، وبطارية بسعة 4.400 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 واط، ويتوفر بسعر حوالى 22 ألف جنيه مصري.





3. هاتف Mi 10 Ultra من شاومي:





زودت شاومي هاتفها الأقوى Mi 10 Ultra، بكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 و12 و48 و20 ميجابيكسل على التوالي، يمكنها تصوير مقاطع الفيديو بدقة 8K، تمتاز قدرات تكبير جيدة في الصور ومجال رؤية واسع، مع ميزة التقريب البصري حتى 5 مرات، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابيكسل وفلاش LED قوى، يعمل بمعالج من نوع Snapdragon 865، مع شاشة قياس 6.67 بوصة من نوع OLED، ويتوفر بسعر 12300 جنيه مصري.