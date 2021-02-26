بقوة شحن خارقة.. أفضل 5 هواتف ذكية للشحن السريع فى 2021

ظهرت تقنية الشحن السريع فى هواتف الأندرويد للمرة الأولى بداية من عام 2019 ، واستطاعت بعدها شركات الهواتف الذكية التنافس فيما بينها، خاصة شركات الهواتف الصينية، مثل أوبو وشاومى وغيرها لإصدار هواتف بسرعات شحن عالية تستطيع شحن البطاريات فى دقائق معدودة.





وبحسب موقع smartprix فإنه استطاعات شركات الهواتف الذكية تقديم هواتف تستطيع الشحن فى 40 دقيقة و 30 دقيقة، إلا أنه مع اعتماد تقنيات أفضل فى الشحن استطعنا أن نرى هواتف تستطيع الشحن فى 15 دقيقة وكذلك 10 دقائق، وفيما يلى أفضل 5 هواتف ذكية بتقنية الشحن السريع فى 2021 .









1- هاتف MI 11 PRO









ويتميز الهاتف بميزة الشحن السلكى بقوة 120 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكى بقوة 55 واط، وشحن لاسلكي عكسي 25 واط، مع بطارية بقوة 5000 مللى أمبير فى الساعة، وسيكون هاتف MI 11 PRO أول هاتف ذكى فى 2021 يحصل على اجمالى شحن سريع بقوة 200 واط، حيث يجمع الهاتف ما بين الشحن السلكي واللاسلكي والشحن اللاسلكي القابل للعكس.





2- هاتف Red Magic 6 Pro









ومن المقرر أن هاتف Red Magic 6 Pro، سيصدر مع تقنية شحن سريع والتي ستسمح للهاتف بالشحن من 0 إلى 50٪ في 5 دقائق فقط، وأوضحت الشركة أنه على الرغم من أن بعض الشركات الكبرى أصبحت لا تقدم شاحنا على الإطلاق أو تضع محولا أبطأ مرفقا مع الجهاز بالصندوق، فإنه لن يكون هذا هو الحال مع هاتف الألعاب Red Magic 6 Pro، فسيكون الشاحن عبارة عن شاحن GaN نموذجي أصغر حجما وأخف وزنا وأكثر كفاءة مع كابل USB-C بجانبه.





3- هاتف vivo iQOO Neo5





وسحيتوى هاتف vivo iQOO Neo5 على بطارية 4400 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع السلكى بقوة 88 واط ، والشحن السريع اللاسلكى بقوة 66 واط، وتستعد الشركة لإطلاق هاتف iQOO 9 الذى سيحتوى على بطارية مزدوجة كل منها بسعة أكبر من 2200 حيث ستبلغ سعتها الكاملة 4500 مللى أمبير فى الساعة، وذلك مع الشحن السريع بقوة 120 واط





4- هاتف Reno5 K 5G





وإلى جانب تقنية الجيل الخامس، يمتاز هاتف Reno5 K 5G، بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة، كما يأتي مزودًا بمقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مللميتر، مع منفذ USB-C لشحن بطارية بقوة 4300 مللي أمبير في الساعة، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط.





5- هاتف Realme X7 Pro



