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تكنولوجيا

بقوة شحن خارقة.. أفضل 5 هواتف ذكية للشحن السريع فى 2021

الجمعة 26/فبراير/2021 - 07:02 م
أفضل 5 هواتف ذكية
أفضل 5 هواتف ذكية للشحن السريع فى 2021
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ندى على
ظهرت تقنية الشحن السريع فى هواتف الأندرويد للمرة الأولى بداية من عام 2019 ، واستطاعت بعدها شركات الهواتف الذكية التنافس فيما بينها، خاصة شركات الهواتف الصينية، مثل أوبو وشاومى وغيرها لإصدار هواتف بسرعات شحن عالية تستطيع شحن البطاريات فى دقائق معدودة. 

وبحسب موقع  smartprix فإنه استطاعات شركات الهواتف الذكية  تقديم هواتف تستطيع الشحن فى 40 دقيقة و 30 دقيقة، إلا أنه مع اعتماد تقنيات أفضل فى الشحن استطعنا أن نرى هواتف تستطيع الشحن فى 15 دقيقة وكذلك 10 دقائق، وفيما يلى أفضل 5 هواتف ذكية بتقنية الشحن السريع فى 2021 . 


1- هاتف MI 11 PRO 

تسريب تفاصيل شاشة وكاميرا هاتف Xiaomi Mi 11 Pro

ويتميز الهاتف بميزة الشحن السلكى بقوة 120 واط، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكى بقوة 55 واط، وشحن لاسلكي عكسي 25 واط، مع بطارية بقوة 5000 مللى أمبير فى الساعة، وسيكون هاتف MI 11 PRO أول هاتف ذكى فى 2021 يحصل على اجمالى شحن سريع بقوة 200 واط، حيث يجمع الهاتف ما بين الشحن السلكي واللاسلكي والشحن اللاسلكي القابل للعكس.

2- هاتف Red Magic 6 Pro 

بيشحن في 10 دقائق.. نوبيا تزود هاتف الألعاب Red Magic 6 Pro بإمكانيات خارقة

ومن المقرر أن هاتف Red Magic 6 Pro، سيصدر مع تقنية شحن سريع والتي ستسمح للهاتف بالشحن من 0 إلى 50٪ في 5 دقائق فقط،  وأوضحت الشركة أنه على الرغم من أن بعض الشركات الكبرى أصبحت لا تقدم شاحنا على الإطلاق أو تضع محولا أبطأ مرفقا مع الجهاز بالصندوق، فإنه لن يكون هذا هو الحال مع هاتف الألعاب Red Magic 6 Pro، فسيكون الشاحن عبارة عن شاحن GaN نموذجي أصغر حجما وأخف وزنا وأكثر كفاءة مع كابل USB-C بجانبه.

3- هاتف vivo iQOO Neo5

iQOO Neo 5 India variant passes by Geekbench; 66W fast-charging confirmed via 3C listing | 91mobiles.com
وسحيتوى هاتف vivo iQOO Neo5 على بطارية 4400 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع السلكى  بقوة 88 واط ، والشحن السريع اللاسلكى بقوة 66 واط، وتستعد الشركة لإطلاق هاتف iQOO 9 الذى سيحتوى على بطارية مزدوجة كل منها بسعة أكبر من 2200 حيث ستبلغ سعتها الكاملة 4500 مللى أمبير فى الساعة، وذلك مع الشحن السريع بقوة 120 واط

4- هاتف Reno5 K 5G 

Oppo Reno 5 K 5G Price in Nepal, Specifications and Availability
وإلى جانب تقنية الجيل الخامس، يمتاز هاتف Reno5 K 5G، بماسح ضوئي لبصمات الأصابع مدمج تحت الشاشة، كما يأتي مزودًا بمقبس سماعة رأس مقاس 3.5 مللميتر، مع منفذ USB-C لشحن بطارية بقوة 4300 مللي أمبير في الساعة، كما يدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط.  

5- هاتف Realme X7 Pro 

ريلمي تكشف عن هواتف Realme X7 و Realme X7 Pro و Realme V3 بأسعار متوسطة | موقع ون
ويأتي هاتف Realme X7 Pro بشاشة بقياس 6.55 بوصة، من نوع Super AMOLED،  مع ماسح ضوئي لبصمات  الأصابع مدمج أسفل الشاشة، ويعمل هاتف ريلمي ببطارية تبلغ سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 65 واط، يتم شحنها بالكامل في 35 دقيقة.
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