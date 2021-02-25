بيشحن في 10 دقائق.. نوبيا تزود هاتف الألعاب Red Magic 6 Pro بإمكانيات خارقة

تستعد شركة نوبيا Nubia، لإطلاق سلسلة هواتف الألعاب Red Magic 6 ، والتي من المقرر أن يتم إعلانها يوم 4 مارس المقبل، ومن المتوقع أن تشمل التشكيلة المرتقبة إصدارا عاديا وآخر متميز Pro، وسيحصل الإصدار القياسي على إمكانات شحن تبلغ 120 وات.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشف الرئيس التنفيذي لشركة نوبيا Ni Fei، عن أن هاتف Red Magic 6 Pro، سيصدر مع تقنية شحن سريع والتي ستسمح للهاتف بالشحن من 0 إلى 50٪ في 5 دقائق فقط.









وأوضح "فاي"، أنه على الرغم من أن بعض الشركات الكبرى أصبحت لا تقدم شاحنا على الإطلاق أو تضع محولا أبطأ مرفقا مع الجهاز بالصندوق، فإنه لن يكون هذا هو الحال مع هاتف الألعاب Red Magic 6 Pro، فسيكون الشاحن عبارة عن شاحن GaN نموذجي أصغر حجما وأخف وزنا وأكثر كفاءة مع كابل USB-C بجانبه.





وذكر الرئيس التنفيذي، أن فريق تطوير هاتف الألعاب اتخاذ الاحتياطات الكافية حتى لا يسخن الهاتف بشكل زائد وتتلف البطارية، وتوجد ورقة جرافيت تساعد في الشحن السريع وإلكتروليت يستخدم الطاقة الحركية لإعادة توزيع الشحنة بشكل أسرع على الجزء الداخلي من سماعة الجهاز، ووضع المصممون غلافا معززا للبطارية، لذا حتى لو تعطلت، ستظل بقية الأجزاء الداخلية للهاتف سليمة.





الجدير بالذكر أن شركة نوبيا لمحت من خلال إعلانا تشويقيا في وقت سابق من الأسبوع الجاري، أن هاتف Red Magic 6، سيأتي بأربع تقنبات سريعة، والتي من المحتمل أنها تكون تقنية شحن سريع، وشاشة HRR، واستجابة أفضل لخاصية اللمس إلى جانب المروحة والتبريد لأداء دائما.



