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تكنولوجيا

تخفيض هائل على سعر هاتف الألعاب Red Magic 5S من نوبيا

الخميس 04/فبراير/2021 - 03:00 ص
هاتف nubia Red Magic
هاتف nubia Red Magic 5S
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شيماء عبد المنعم
خفضت شركة نوبيا nubia، التابعة لشركة ZTE الصينية للإلكترونيات، سعر هاتف الألعاب Red Magic 5S، من خلال متجرها الرسمى عبر الإنترنت، الذي يمتاز بنظام تبريد تم إصلاحه بغرفة بخار مطلية بالفضة.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، انخفض سعر طرز 8 + 128 جيجابايت من هاتف Red Magic 5S، بمقدار حوالي 40 دولارا أمريكيا، حيث أصبح سعره 539 دولار أمريكي (أي  ما يعادل 8,473 جنيها مصريا).


ويكلف الآن سعر إصدار 12 + 256 جيجابايت من هاتف Red Magic 5S من نوبيا، 599 دولار أمريكي (أي ما يعادل 9416 جنيها مصريا)، والذي انخفض بمقدار حوالى 50 دولارا أمريكيا.

وعلى الرغم من قرب إطلاق الإصدار الجديد من هواتف نوبيا للألعاب والذي يدعى Red Magic 6، إلا أن هاتف Red Magic 5S، لا يزال هاتفا قويا حيث يقدم شاشة بقياس 6.65 بوصة وبدقة 1080 بكسل، ومن نوع AMOLED، يبلغ معدل تحديثها 144 هرتزا في الثانية.


ويعمل هاتف nubia Red Magic 5S، بمعالج من نوع Snapdragon 865، ويمتاز بغرفة تبريد مطليف بالفضة مما يساعد على التبريد أثناء الشحن عند شحنه بقدرة 55 وات، وهو يوفر بطارية بقوة 4500 مللى أمبير في الساعة.

ومن المقرر أن تطلق شركة نوبيا هاتفها المنتظر Red Magic 6، في شهر مارس المقبل، حيث سيتم إطلاقه أولا في الأسواق الصينية، مع معالج من نوع Snapdragon 888، وسوف يحتوي على بطارية بقوة 4500 مللى مبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 122 وات، ويدعم محرك تسريع ألعاب SolarCore المُحسَّن لألعاب Tencent.
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