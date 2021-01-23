بإصدار خاص من شركة Tencent.. نوبيا تستعد لإطلاق سلسلة هواتف الألعاب Red Magic 6

تستعد شركة نوبيا، لإطلاق أحدث هواتفها المخصصة للألعاب Red Magic 6، وظهرت حول الهاتف العديد من التسريبات والإعلانات التشويقية التي تكشف مواصفات الهاتف المنتظر، واليوم كشفت بعض التسريبات عن إصدار آخر من هاتف Red Magic 6، من تصميم شركة Tencent.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يجلب هاتف الألعاب الجديد تغييرا كليا من حيث التصميم الذي يختلف كثيرا عن هاتف Red Magic 5S، وإذ يقدم إصدار الألعاب من شركة Tencent، كاميرا خلفية رباعية بتصميم أفقي.





وكما يحمل الجزء الخلفي من جهاز Red Magic 6 Tencent Games edition أسفل إعدادات الكاميرا، عنصر على شكل X يحمل شعار Red Magic أسفله وكتابة اسم العلامة التجارية في المنتصف، حيث المفترض أن يحتوي هذا العنصر مروحة التبريد المدمجة بداخله.





وشارك أحد العاملين بشركة تينسيت للألعاب صورة على حسابه على موقع ويبو لمبني الشركة في الصين من الخارج، مما يؤكد أن أن سلسلة Red Magic 6 ستتميز بإصدار Tencent Games.





ومن المتوقع أن تأتي سلسلة Red Magic 6، في طرازاين على الأقل وهم الإصدار العادي والإصدار الـ Pro.





وسيحتوي هاتف Red Magic 6 Pro، على بطارية بسعة 4500 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع 120 وات، بينما يوفر الإصدار العادى تقنية شحنن بقدرة 66 وات.





ومن المقرر أن تعمل سلسلة nubia Red Magic 6، بمعالج من نوع Snapdragon 888، وشاشات عالية الدقة.



