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تكنولوجيا

من بينهم الإمارات والسعودية.. نوبيا تطلق هاتف الألعاب Red Magic 5S في 40 دولة.. صور

الخميس 03/سبتمبر/2020 - 03:01 ص
هاتف Red Magic 5S
هاتف Red Magic 5S
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شيماء عبد المنعم
ظهر هاتف نوبيا Red Magic 5S لأول مرة في الصين في شهر يوليو الماضي، وخلال الأسبوع الماضي، فتحت الشركة الصينية أخيرًا باب الحجز المسبق للنسخة العالمية من الهاتف الموجه للألعاب على مستوي العالم. 

ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يتوفر هاتف نوبيا للألعاب Red Magic 5S، للحجز المسبق في أكثر من 40 دولة، من بينها الولايات المتحدة وكندا وجميع دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى المملكة المتحدة وأستراليا وهونج كونج وإندونيسيا واليابان والكويت وماكاو والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة.


ويأتي هاتف Red Magic 5S، بشاشة بقياس 6.65 بوصة، ومن نوع AMOLED، وبدقة 2340×1080 بكسل، وبمعدل تحديث عالٍ جدا بتردد 144 هرتز، مع  أدنى من الحواف العلوية والسفلية.


ويعمل هاتف Red Magic 5S، بأحدث معالجات كوالكوم من نوع Snapdragon 865، والذي يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 أو 15 جيجابايت، من نوع LPDDR5، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 128أو 256 جيجابايت من نوع UFS 3.1.

ويضم هاتف الألعاب Red Magic 5S، ثلاث كاميرات خلفية، الرئيسية بدقة 64 ميجابكسل مع حساس من نوع Sony IMX686، وكاميرا ثانية للتصوير الفائق العرض بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا ثالثة بدقة 2 ميجابكسل لتصوير الأجسام القريبة، إلى جانب  كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل ضمن الحافة العليا للهاتف.

nubia Red Magic 5S finally arrives on sale

ومن بين الإضافات الجديدة التي يأتي بها هاتف Red Magic 5S، هي غرفة تبديد الحرارة مطلية بالفضة، والتي تعطي الجهاز تبريدا أفضل مقارنة بأنابيب الحرارة النحاسية التقليدية في معظم الهواتف الذكية، مما يؤدي إلى تقليل الضغط.

ويحتفظ هاتف نوبيا للألعاب أيضًا بمروحة دوران 15000 دورة في الدقيقة، مما يساعده أيضًا على التبريد أثناء الشحن بأقصى سرعات 55 واط، دون ارتفاع حرارة الهاتف أثناء شحنه.

ويتوفر هاتف Red Magic 5S، في إصدار بلونين هما الأزرق والأحمر، وإصدار آخر باللون الفضي، ويتوفر هاتف الألعاب للحجز المسبق بسعر:

يعادل 542 دولارا أمريكيا لخيار 8 جيجابايت +128 جيجابايت، (أي حوالي 8672 جنيها مصريا).

وبسعر يعادل 628 دولارا لخيار 12 جيجابايت +256 جيجابايت، ( أي حوالي 10048 جنيها مصريا).

وبسعر يعادل 715 دولارا لخيار 16 جيجابايت + 256 جيجابايت (أي ما يعادل 11440 جنيها مصريا).
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