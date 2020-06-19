نوبيا تطلق هاتفها الأسطورى Red Magic 5G lite في إسبانيا.. اعرف السعر والمواصفات

أعلنت شركة نوبيا Nubia، في أوائل شهر أبريل المنصرم عن هاتفها الأسطورى Red Magic 5G ، والذي يقدم أداء قويا مع معالج Snapdragon 765G، وبسعر معقول، والآن تعلن الشركة عن إطلاق إصدار جديد من الهاتف يسمى nubia Red Magic 5G lite، في إسبانيا والذي يمكن شراؤه من خلال شركة فودافون.





ووفقا لما ذكره موقع "gsmarena" التقني، يأتى هاتف نوبيا Red Magic 5G lite، بشاشة كاملة خارقة بثياس 6.65 بوصة من نوع AMOLED بدون أى حواف، مع ثقب صغير للغاية بجانب سماعة المكالمات، مع طبقة Corning Gorilla Glass للحماية من الخدوش والكسور، مع معدل تحديث 144 هرتز، ودقة لمس تصل إلى دقة 240 هرتز.









ويمتلك هاتف نوبيا Red Magic 5G lite، معالج قوى من نوع Snapdragon 765G يدعم شبكات الجيل الخامس 5G، والذي يأتي مقترنا بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت من نوع UFS 2.1، وذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، بالإضافة لميزة air-cooled fast charging solution التى تمنع ارتفاع درجة حرارة الهاتف أثناء الإستخدام.





ويعمل هاتف Red Magic 5G lite، ببطارية بسعة 5100 ميللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع باستطاعة 330 واط، وكما يعمل الهاتف بواجهة المتخدم nubia UI 8.0، المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10.





ولعشاق التصوير تم تزويد Nubia Red Magic 5G lite، بكاميرا ثلاثية بدقة 64 و 8 و 2 ميجابيكسل من سونى، والتى ستوفر صورة عالية التفاصيل بشكل لا يصدق، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل وفلاش LED قوى.





وبالنسبة للسعر، تقدم فودافون الجهاز باللون الأسود فقط مقابل سعر600 يورو، أي ما يعادل 100866 جنيها مصريا.