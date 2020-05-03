هاتف Nubia Red Magic 5G الأسطوري يصمد ضد الحرق والكسر.. فيديو

أعدت إحدى قنوات يوتيوب الشهيرة والمتخصصة في اختبارات المتانة، فيديو مدته 7 دقائق خضع فيها هاتف Nubia Red Magic 5G، بعد تعرضه لعدة اختبارات شملت الحرق والانحناء، إلى جانب الخدش بأدوات حادة.





ووفقا لما ذكره موقع "androidcommunity"، عرضت قناة JerryRigEverything اختبار متانة للهاتف الذكي Red Magic 5G عبر يوتيوب للتأكد من مدى قدرة هذا الهاتف على التحمل.





وبدأت قناة اليوتيوب الشهيرة الاختبار بخدش الشاشة التي تمكنت من تحمل حتى المستوى السادس من الخدش المتعمد بأداة معدنية حادة، أما في المستوى السابع، فقد بدأت الخدوش تظهر بوضوح على الشاشة، والفضل في ذلك يعود إلى أن شاشة الهاتف محمية بطبقة من زجاج Gorilla Glass 6.





وبدأ الاختبار بخدش الشاشة، وتبين أن شاشة هاتف Nubia Red Magic 5G، ليست سهلة الخدش بحيث لا يمكن للمفاتيح والعملات المعدنية خدشها عندما تكون جنبا إلى جنب مع هذه المعدات في جيب المستخدم، ومع ذلك، إستخدمت شركة ZTE إطار من المعدن، وهذا ما يعني سهولة خدش هذا الجزء من الهاتف في حالة إذا لم يتم إستخدام غطاء واقي.





وتضمن إختبار الخدش الواجهة الخلفية للهاتف والتي إتضح أنها غير قابلة للخدش بسهولة على الرغم من أنها مغطاة بالزجاج، وعدسة الكاميرا الأساسية في الخلف مغطاة بطبقة زجاجية مما يجعلها غير قابلة للخدش بسهولة أيضا، وبالنسبة لهيكل الهاتف والأزرار، فهي مصنوعة من المعدن بإستثناء بعض العناصر مثل أزرار الكتف.





وبالنسبة لاختبار الحرق، فقد صمد الهاتف Nubia Red Magic 5G ، بما يكفي ليتحمل الحرق المتعمد للشاشة، إذ بعد 25 ثانية قبل أن تبدأ البكسلات في الشاشة بالتحول إلى اللون الأبيض، وهي للآسف تبقى على تلك الحالة إلى الأبد.





وأما بالنسبة لإختبار الثني، فقد صمد أن الهاتف Nubia Red Magic 5G متين للغاية على غرار العديد من هواتف الألعاب المتاحة في السوق اليوم، وهذا ما يعني بأنه غير قابل للكسر بسهولة.





ويبدو أن آلاف إختبارات المتانة التي خضع لها الهاتف Nubia Red Magic 5G أثبتت جدارتها، ويمكننا إعتباره ببساطة واحد من الهواتف الذكية الأكثر متانة في السوق حاليا. ومع ذلك، لا نزال نوصي ملاك هذا الهاتف بوضعه في غطاء واقي إذا كانوا يرغبون في الحفاظ عليه بشكل أفضل.





الجدير بالذكر أن هاتف The Red Magic 5G بشاشة كاملة خارقة بدقة 6.65 بوصة من نوع AMOLED بدون أى حواف، مع ثقب صغير للغاية بجانب سماعة المكالمات، مع طبقة Corning Gorilla Glass للحماية من الخدوش والكسور، بدقة عرض 144 هرتز، ودقة لمس تصل إلى دقة 300 هرتز، معالج قوى من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 بقوة 2.84 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى ضخمة سعات 8 و 12 و16 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت.





وتم تزويد Nubia Red Magic 5G بكاميرا ثلاثية بدقة 64 و 8 و 2 ميجابيكسل من سونى، والتى ستوفر صورة عالية التفاصيل بشكل لا يصدق، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل وفلاش LED قوى، الأمر الذى يجعل العلامة الصينية الشهيرة تنافس بقوة ضمن الهواتف الأفضل فى كاميرات التصوير.