إطلاق هاتف Nubia Red Magic 5G بشاشة أسطورية..تعرف على المواصفات والسعر

كشفت اليوم شركة ZTE الصينية رسميًا عن أحدث أيقوناتها Nubia Red Magic 5G الأول لها بتقنية الجيل الخامس ، مع شاشة خارقة بسرعة عرض 144 هرتز، مما يجعله هاتفًا رائدًا بإقتدار يمكنه من المنافسة مع الكبار.









وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، يأتى The Red Magic 5G بشاشة كاملة خارقة بدقة 6.65 بوصة من نوع AMOLED بدون أى حواف، مع ثقب صغير للغاية بجانب سماعة المكالمات، مع طبقة Corning Gorilla Glass للحماية من الخدوش والكسور، بدقة عرض 144 هرتز، ودقة لمس تصل إلى دقة 300 هرتز.





يمتلك Nubia Red Magic 5G معالج قوى من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 بقوة 2.84 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى ضخمة سعات 8 و 12 و16 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، بالإضافة لميزة air-cooled fast charging solution التى تمنع ارتفاع درجة حرارة الهاتف أثناء الإستخدام.





ولعشاق التصوير تم تزويد Nubia Red Magic 5G بكاميرا ثلاثية بدقة 64 و 8 و 2 ميجابيكسل من سونى، والتى ستوفر صورة عالية التفاصيل بشكل لا يصدق، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل وفلاش LED قوى، الأمر الذى يجعل العلامة الصينية الشهيرة تنافس بقوة ضمن الهواتف الأفضل فى كاميرات التصوير.









ولعل أبرز ميزة سيحتوى عليها Nubia Red Magic 5G هى ميزة التبريد الذاتى، حيث يأتى الهاتف بمراوح داخلية وظيفتها تبريد الهاتف وعدم السماح لدرجة حرارته بالارتفاع مع الاستخدام الشاق، مع بطارية عملاقة سعة 4400 ميللى أمبير بفتحة شحن من نوع usb-c، تدعم الشحن السريع بقوة 55 وات.









ويمكنك الحصول على Nubia Red Magic 5G فى ألوان الأسود والأحمر و الشفاف و الأزرق.



