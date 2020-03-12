AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

إطلاق هاتف Nubia Red Magic 5G بشاشة أسطورية..تعرف على المواصفات والسعر

الخميس 12/مارس/2020 - 04:17 م
Nubia Red Magic
Nubia Red Magic 5G
Advertisements
كريم جمال
كشفت اليوم شركة ZTE الصينية رسميًا عن أحدث أيقوناتها Nubia Red Magic 5G الأول لها بتقنية الجيل الخامس ، مع شاشة خارقة بسرعة عرض 144 هرتز، مما يجعله هاتفًا رائدًا بإقتدار يمكنه من المنافسة مع الكبار.

Red Magic 5G will boast 300Hz touch sampling, capacitive shoulder triggers and a game specific mic

وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، يأتى The Red Magic 5G بشاشة كاملة خارقة بدقة 6.65 بوصة من نوع AMOLED بدون أى حواف، مع ثقب صغير للغاية بجانب سماعة المكالمات، مع طبقة Corning Gorilla Glass للحماية من الخدوش والكسور، بدقة عرض 144 هرتز، ودقة لمس تصل إلى دقة 300 هرتز.

يمتلك Nubia Red Magic 5G معالج قوى من نوع Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 بقوة 2.84 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائى ضخمة سعات 8 و 12 و16  جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت، بالإضافة لميزة air-cooled fast charging solution التى تمنع ارتفاع درجة حرارة الهاتف أثناء الإستخدام.

ولعشاق التصوير تم تزويد  Nubia Red Magic 5G بكاميرا ثلاثية بدقة 64 و 8 و 2 ميجابيكسل من سونى، والتى ستوفر صورة عالية التفاصيل بشكل لا  يصدق، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل وفلاش LED قوى، الأمر الذى يجعل العلامة الصينية الشهيرة تنافس بقوة ضمن الهواتف الأفضل فى كاميرات التصوير.

Red Magic 5G will boast 300Hz touch sampling, capacitive shoulder triggers and a game specific mic

ولعل أبرز ميزة سيحتوى عليها Nubia Red Magic 5G هى ميزة التبريد الذاتى، حيث يأتى الهاتف بمراوح داخلية وظيفتها تبريد الهاتف وعدم السماح لدرجة حرارته بالارتفاع مع الاستخدام الشاق، مع بطارية عملاقة سعة 4400 ميللى أمبير بفتحة شحن من نوع usb-c، تدعم الشحن السريع بقوة 55 وات.

ZTE nubia Red Magic 5G

ويمكنك الحصول على  Nubia Red Magic 5G فى ألوان الأسود والأحمر و الشفاف و الأزرق.

ومن المتوقع أن يتم الكشف عن Nubia Red Magic 5G فى مؤتمر برشلونة العالمى للهواتف الذكية فى نهاية الشهر الجارى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طرح ZTE Axon 10s Pro 5G قريبًا بالأسواق.. تعرف على المواصفات والسعر

تعرف على مواصفات Nubia Red Magic 5G.. قبل إطلاقه رسميا

قبل طرحها رسميا تعرف على أسعار ومواصفات هواتف سامسونج Galaxy S20.. بـ ألوان جديدة

شاهد| تسريب شكل وسعر غطاء Samsung Galaxy S20 الرسمى

Oppo Find X2 يظهر في أول إعلان رسمي ..فيديو

أوبو تطلق رسميا هاتفيها Find X2 وFind X2 Pro.. صور ومواصفات

ترشيحاتنا

#يامحمد_ياقلبي_انت.. «بن سلمان» يتصدر تويتر بكلمات حب.. ما الحكاية؟!

أول تعليق من كلوب بعد اقصاء ليفربول من دوري أبطال أوروبا

هل البرق والرعد يعبران عن غضب الله؟.. الإفتاء تجيب

في ذكرى وفاة نجوى سالم.. اسمها الحقيقي واعتناقها الإسلام ونهايتها المأساوية

الداخلية: إغلاق بوابات طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي

الصين تعلن موعد انتهاء فيروس كورونا

AdvertisementS

مدبولى يطالب المواطنين بالتماس العذر للحكومة حال قطع المياه في بعض المناطق

ضحايا أمطار عاصفة التنين .. مصرع طفل وإصابة 39 آخرون وانهيار مسجد ومنزلين

الأسوأ لم يأت بعد .. بالخرائط ذروة العاصفة الجوية المضطربة خلال ساعات

حرائق وصعق ووفاة .. حصيله الساعات الأولى للطقس السيئ بسوهاج.. فيديو وصور

مفاجأة مدوية.. حكم الـVAR لم يحتسب ركلة جزاء لـ الأهلي أمام سموحة

بسبب كورونا .. قرارات جديدة من وزارة الأوقاف تخص صلاة الجمعة غدا

آخر أسعار تويوتا أوريس في السوق.. ومواصفاتها

ميدو يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب تأجيل مباراة الزمالك والاتحاد.. فيديو

أهم الأخبار | سماء مصر في قبضة إعصار التنين.. الطقس السيء يضرب البلاد.. وإصابة 21 مصريًا بـ كورونا

إيقاف دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

الداخلية: إغلاق بوابات طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوي

في ذكرى وفاة نجوى سالم.. اسمها الحقيقي واعتناقها الإسلام ونهايتها المأساوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

آخر أسعار تويوتا أوريس في السوق.. ومواصفاتها

من سرطان الثدي لـ كورونا.. محطات مؤلمة في حياة زوجة توم هانكس

بعد إعلان إصابتهما بـ كورونا.. 20 صورة تجسد قصة حب توم هانكس وزوجته