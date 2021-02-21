Red Magic 6.. هاتف خارق للألعاب مزود بـ أربع تقنيات سريعة من نوبيا

Red Magic 6 ، منذ العام الماضي، واليوم أكد نائب رئيس الشركة Ni Fei، عن اقتراب الموعد الرسمى لإطلاق الهاتف المنتظر. كانت شركة شركة تصنيع الهواتف الصينية نوبيا nubia، تختبر هاتف الألعاب المرتقب، منذ العام الماضي، واليوم أكد نائب رئيس الشركة Ni Fei، عن اقتراب الموعد الرسمى لإطلاق الهاتف المنتظر.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تستعد شركة نويبا للكشف عن هاتفها المخصص للألعاب Red Magic 6، في الصين يوم 4 مارس المقبل، وهو نفس اليوم الذي ستطلق فيه ريلمي هاتفها الرائد Realme GT 5G.





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وعبر حسابه الرسمي على موقع ويبو الصيني، شارك السيد Ni Fei، ملصقا تشويقيا أكد من خلاله موعد الإعلان الرسمي لهاتف Red Magic 6، وأوضح نائب رئيس شركة تصنيع الهواتف الصينية أن هاتف الألعاب سيأتي بأربع تقنيات أسرع.





ويتضمن الإعلان التشويقي الذي شاركه "فاي" أربعة رموز أسفل سيارة السباق، والتي تشير إلى التقنيات الأربعة القادمة بهاتف Red Magic 6، والتي من المحتمل أنها تعود لتقنية شحن سريع، وشاشة HRR، واستجابة أفضل لخاصية اللمس إلى جانب المروحة والتبريد لأداء دائما.





ووفقا للتقارير السابقة، فأن نوبيا زودت هاتف Nubia Red Magic 6، بأسرع تقنية للشحن بقدرة 120 وات، بطارية 4500 مللي أمبير في الساعة.





وسيتميز هذا الإصدار من نوبيا بآداء قوى بفضل أحدث معالجات شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 888، كما سيتي مع مروحة تبريد بنظام متطور.



