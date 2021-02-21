ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

ريلمي تحدد رسميا موعد إطلاق هاتفها الرائد Realme GT 5G.. صور

الأحد 21/فبراير/2021 - 05:17 م
هاتف Realme GT 5G
هاتف Realme GT 5G
Advertisements
شيماء عبد المنعم
تستعد شركة ريلمي لإطلاق أول هواتفها الرائدة في العام الجاري، حيث أكدت الشركة الصينية اليوم أنها ستكشف رسميا عن هاتف Realme GT 5G، في 4 مارس المقبل.

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أكد الملصق التشويقي الذي شاركته ريلمي للإعلان عن موعد إطلاق الهاتف الرائد، على المعلومة التي أشارت إليها التقارير السابقة، والتي أوضحت أن هاتف Realme GT 5G، سيعمل بواسطة أحدث معالج شركة كوالكوم Snapdragon 888.

ووفقا للقطة الشاشة التي شاركتها منصة الاختبارات الصينية AnTuTu اليوم، سيعمل هاتف Realme GT 5G، بنظام التشغيل أندرويد 11 من جوجل، وسيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، والتي كشفت أيضا أن الهاتف الذكي سيحزم شاشة بعدل تحيث قدره 120 هرتزا في الثانية.

وأشارت التسريبات السابقة، إلى أن هاتف Realme GT 5G، سيأتي بإصداراين أحدهما بخلفية زجاجية والآخر بظهر منصنوع من الجلد، والتي كشفت الصور المسربة أن لها تصميمات مختلفة، حيث سيحتوي الإصدار الزجاجي الخلفي على كاميرا دائرية على ظهر الجهاز، بينما سيحتوي الطراز الجلدي على إعدادات كاميرا مستطيلة.

ومن المتوقع أن يدعم هاتف Realme GT 5G، تقنية الشحن السريع بقدرة 125 وات، وكما سيأتي الهاتف الرائد بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابيكسل، والثالثة أيضًا بدقة 13 ميجابيكسل.

وسيأتي هاتف هاتف Realme GT 5G من ريلمي، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.8 بوصة، بدقة 1440 x 3200 بيكسل، تحتوي قارئ بصمات الإصبع مدمج أسفلها، ومن المحتمل أن يحزم الهاتف بطارية بسعة 5000 مللى أمبير.

Realme confirms SD888, LPDDR5 RAM, and UFS 3.1 storage on GT 5G

Realme GT 5G glass back variant
Realme GT 5G leather variant
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بعد طرحه بالأسواق العالمية.. تعرف على سعر ومواصفات هاتف ريلمي Realme X7 Pro

ريلمي تستعد لإطلاق هاتف Realme Q2 بإمكانات مذهلة.. سعر ومواصفات

ريلمي تطلق هاتفي Realme C12 وRealme C20 بسعر منخفض.. صور

بسعر 1600 جنيه.. ريلمي تطلق هاتف Realme C20 ببطارية كبيرة.. صور

بسعر 3000 جنيه.. ريلمي تطلق النسخة العالمية من هاتف Realme 7

رسميا.. ريلمي تطلق هاتفي Realme X7 و X7 Pro.. سعر والمواصفات

ترشيحاتنا

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة يصاحبه أمطار على عدة مناطق بالبلاد

بعد إسقاط ليفربول.. أنشيلوتي يكشف سر إيقاف خطورة محمد صلاح

الجائحة أوشكت على الانتهاء.. رئيس لجنة مكافحة كورونا يطمئن المواطنين

ليبيا.. أول تعليق من أمريكا على محاولة اغتيال باشاغا

3 حلول أمام كتيبة كلوب.. ماذا يحتاج ليفربول للعودة إلى مستواه الطبيعي مرة أخرى؟

بإطلالة عصرية.. درة تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باقة الـ 300 ألف .. أفضل 10 سيارات في هذه الفئة بالسوق المصري

فضحتها البطانة وبرأتها المحكمة .. رانيا يوسف تنجو من 3 تهم

تعرف على أفضل 5 سيارات دفع رباعي في السعودية