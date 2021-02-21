ريلمي تحدد رسميا موعد إطلاق هاتفها الرائد Realme GT 5G.. صور

تستعد شركة ريلمي لإطلاق أول هواتفها الرائدة في العام الجاري، حيث أكدت الشركة الصينية اليوم أنها ستكشف رسميا عن هاتف Realme GT 5G، في 4 مارس المقبل.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، أكد الملصق التشويقي الذي شاركته ريلمي للإعلان عن موعد إطلاق الهاتف الرائد، على المعلومة التي أشارت إليها التقارير السابقة، والتي أوضحت أن هاتف Realme GT 5G، سيعمل بواسطة أحدث معالج شركة كوالكوم Snapdragon 888.





ووفقا للقطة الشاشة التي شاركتها منصة الاختبارات الصينية AnTuTu اليوم، سيعمل هاتف Realme GT 5G، بنظام التشغيل أندرويد 11 من جوجل، وسيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 12 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت، والتي كشفت أيضا أن الهاتف الذكي سيحزم شاشة بعدل تحيث قدره 120 هرتزا في الثانية.





وأشارت التسريبات السابقة، إلى أن هاتف Realme GT 5G، سيأتي بإصداراين أحدهما بخلفية زجاجية والآخر بظهر منصنوع من الجلد، والتي كشفت الصور المسربة أن لها تصميمات مختلفة، حيث سيحتوي الإصدار الزجاجي الخلفي على كاميرا دائرية على ظهر الجهاز، بينما سيحتوي الطراز الجلدي على إعدادات كاميرا مستطيلة.





ومن المتوقع أن يدعم هاتف Realme GT 5G، تقنية الشحن السريع بقدرة 125 وات، وكما سيأتي الهاتف الرائد بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 13 ميجابيكسل، والثالثة أيضًا بدقة 13 ميجابيكسل.





وسيأتي هاتف هاتف Realme GT 5G من ريلمي، بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.8 بوصة، بدقة 1440 x 3200 بيكسل، تحتوي قارئ بصمات الإصبع مدمج أسفلها، ومن المحتمل أن يحزم الهاتف بطارية بسعة 5000 مللى أمبير.







