احذفه فورا.. ثغرة أمنية خطيرة في تطبيق شهير تهدد مليار هاتف أندرويد

ثغرات أمنية غير مسبوقة فشل مطوريه في إصلاحها لأكثر من ثلاثة أشهر مما يهدد مستخدمي هواتف أندرويد بمشاكل خطيرة. يحتوي تطبيق الهاتف المحمول الشهير SHAREit، وهو تطبيق شائع الاستخدام حول العالم يستخدمه الأشخاص في نقل ومشاركة الملفات والصور بين الأصدقاء أو الأجهزة الشخصية، والذي تم تنزيله أكثر من مليار مرة من متجر جوجل بلاي، علىغير مسبوقة فشل مطوريه في إصلاحها لأكثر من ثلاثة أشهر مما يهدد مستخدمي هواتف أندرويد بمشاكل خطيرة.





وبحسب ما ذكره موقع "security magazine"، أوضح تقرير نشرته شركة الأمن السيبراني Trend Micro، بأن إصدار تطبيق SHAREit على نظام التشغيل أندرويد ، يملك العديد من الثغرات الأمنية في نظامه الأساسي، قد تسمح للمتسللين بسرقة المعلومات الشخصية لمستخدميه أو التحكم بالهاتف عن بعد.









ووفقا للتقرير، فإنه يمكن لقراصنة الإنترنت استغلال تلك الثغرات الأمنية لسرقة البيانات الشخصية الحساسة للمستخدم وتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية باستخدام أذونات SHAREit باستخدام رمز أو تطبيق ضار.





ويمكن للتطبيق تخطي حماية متجر "بلاي" وتثبيت الألعاب من متجر النطبيقات الخاص به، وأشار الخبراء لإلى أنه يمكن للمتسللين شن الهجوم على هاتف المستخدم عن بعد باستخدام المشكلة الأمنية بتطبيق SHAREitوتثبيت نسخة ضارة من التطبيقات الشائعة مثل تويتر.





وقامت شركة الأمن السيبراني بإبلاغ شركة "جوجل" بوجود الثغرات الأمنية وخطورتها على مستخدمي نظام التشغيل أندرويد التابع لها، حيث إزالت عملاقة البحث الأمريكي تطبيق مشاركة الملفات SHAREit، من منصتها.





ويوصي خبراء شركة "Trend Micro"، مستخدمي هواتف أندرويد بحذف تطبيق SHAREit فورا، والتأكد من استخدام أحد خيارات الأمان وفحص الهاتف الذكي بحثا عن الفيروسات والبرامج الضارة، والقيام بتحديث نظام التشغيل أندرويد على الفور، وعدم التسرع في تنزيل التطبيقات دون قراءة المراجعات والمقالات حول التطبيق قبل تثبيته.