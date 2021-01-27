ثغرة فى تيك توك تكشف صور المستخدمين وبياناتهم الشخصية

كشف باحثون فى مجال الأمن الإلكترونى فى شركة Check Point، أنهم قد وجدوا ثغرة فى تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك، حيث أدت الثغرة إلى عرض بيانات المستخدمين الشخصية بما فيها بيانات حساسة ؛ الأمر الذى سيؤدى إلى كارثة لملايين المستخدمين إذا تم استخدام هذه البيانات.





وبحسب موقع CNET التقنى فإن الثغرة الأمنية التى تم اكتشافها فى تيك توك ، قد عرضت لقاعد بيانات تضم أعدادا كبيرة من المستخدمين، حيث تشمل أرقام هواتف و إعدادات ملفات شخصية، حيث من الممكن أن يتم استخدام هذه البيانات وبيعها على الإنترنت أو ارسال روابط ضارة للمستخدمين لاختراق بياناتهم الأخرى.





إقرأ أيضا : الرقم بـ 20 دولارا .. تسريب 533 مليون رقم هاتف لمستخدمي فيسبوك وبيعها على الإنترنت





وتضمنت الثغرة أيضا كشف الصور الشخصية للمستخدمين، والأسماء المستعارة لهم ، وملفات التعريف والصور الرمزية ، ومعرفات المستخدم الفريدة.





وقال المتحدث باسم شركة Check Point إن الثغرة الموجودة فى تيك توك من الممكن أن يتم استغلالها وتعريض بيانات المستخدمين الحساسة، والقيام بأفعال تقوم بإيذاء المستخدمين.





وصرح المتحدث باسم تيك توك في بيان إن التطبيق يواصل تعزيز حماية المستخدمين من خلال التحديث المستمر للقدرات الداخلية مثل الاستثمار في توفير أنمة لحماية المستخدمين، ولشاكة مع جهات أخرى للحفاظ على بيانات المستخدمين.





ومنذ ساعات كشفت تقارير أنه تم تسريب قاعدة بيانات مكونة من أرقام هواتف لأكثر من 500 مليون مستخدم فى موقع فيسبوك، من خلال بعض الروابط الخبيثة فى تطبيق تيليجرام .



