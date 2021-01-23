تحد جديد فى تيك توك مسئول عن قتل طفلة .. وإيطاليا تحظر التطبيق

أثارت حادثة مروعة لطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات الغضب فى إيطاليا بسبب تطبيق الفيديوهات القصيرة تيك توك TikTok ، حيث شاركت الطفلة فى تحد جديد فى التطبيق يسمى تحدى choking أو تحدى مقاومة الاختناق، الأمر الذى أدى لوفاتها.





وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فإن الطفلة أنتونيلا ذات العشر سنوات، قامت بتجربة تحدى choking الذى يأمر بمقاومة الاختناق والامتناع عن التنفس بعد وضع شئ على الفم والأنف لفترة من الوقت.





وقامت الطفلة أنتونيلا بتجربة التحدى فى حمام منزلها وأحضرت هاتفها لتصوير التحدى، واستمرت لفترة من الوقت إلى أن لاحظت شقيقتها ذات الخمس سنوات بأنها قد فقدت الوعى، وعند نقلها للمستشفى فارقت الطفلة الحياة.





وفتحت النيابة الإيطالية تحقيقا فى وفاة الطفلة بتحريض تطبيق تيك توك على الانتحار، حيث تحاول النيابة معرفة إذا ما كان هناك أحدا قد شجعها على الانتحار أو أنها كانت ضمن مجموعة أخرى، وذلك بعد مصادرة هاتفها التى قامت من خلالها بتصوير التحدى.





وحظرت هيئة حماية البيانات الإيطالية بأثر فوري بسبب ما حدث مع الطفلة أنتونيلا حتى 15 فبراير ، وهو التاريخ الذي سيتعين على تيك توك تلبية مطالب المنظمين .





وقال متحدث باسم تطبيق تيك توك إن سلامة مجتمع TikTok هي أولويتنا المطلقة ، ولهذا السبب لا نسمح بأي محتوى يشجع أو يروج أو يمجد السلوك الذي قد يكون خطيرًا.





وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد أصدر أمرا تنفيذيا يحظر التطبيق الصينى تيك توك لجمعه البيانات الحساسة من مستخدميه وتهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة، مما جعل التطبيق يشهد صراعا قانونيا كبيرا فى الولايات المتحدة لتفادى حظره، ويعتبر التطبيق الأكثر تحميلا فى العالم فى العام الماضى 2020 .



