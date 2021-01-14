على خطى واتساب.. تيك توك يطلق تحديثات جديدة للمراهقين

كشفت منصة التواصل الاجتماعى العالمية لمقطاع الفيديو تيك توك عن حزمة من التحديثات الجديدة، خاصةً صغار السن ممن لم تتجاوز أعمارهم الـ 18 عامًا "المراهقين"، وهو الأمر الذى وصفه خبراء التقنية بأنه على غرار قرار واتساب الأخير.





وبحسب "جي إس إم آرينا" التقني، سيتم تحويل حسابات هذه الفئة العمرية من private أى بخصوصية، إلا public أى مفتوحة لأى أحد يستطيع معرفة ما تقدمه من محتوى، للفئة العمرية من 13- 15 عامًا.





يضاف إلى ذلك منع خاصية تنزيل مقاطع الفيديو المستخدمة فى طريقة عرض الدويتو بمشاركة شخص آخر أو بطريقة Stitch، بينما سيمكن للمستخدمين الأكبر سنًا من 16-17 عامًا استخدام الميزة نفسها، ولكن ستكون المقاطع معروضة للأصدقاء فقط، إلا أنه يمكن إعادة تعيينها من الإعدادات.





وكشفت إدارة تيك توك أن الهدف من هذه التحديثات هو الحفاظ على خصوصية المحتوى، وضمان سلامة استخدام التطبيق خاصةً لصغار السن من مستخدميه.





وكشف خبراء تقنية أن التحديثات الجديدة ليست بالجوهرية، ولن تغير من مشاكل المنصة إلا أنه بشكل ما ستجعل تيك توك على أرض صلبة وسط التغيرات الأخيرة التى يشهدها عالم السوشيال ميديا.



