ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

على خطى واتساب.. تيك توك يطلق تحديثات جديدة للمراهقين

الخميس 14/يناير/2021 - 07:00 ص
على خطى واتسآب..تيك
على خطى واتسآب..تيك توك يطلق تحديثات جديدة للمراهقين
Advertisements
كريم جمال
كشفت منصة التواصل الاجتماعى العالمية لمقطاع الفيديو تيك توك عن حزمة من التحديثات الجديدة، خاصةً صغار السن ممن لم تتجاوز أعمارهم الـ 18 عامًا "المراهقين"، وهو الأمر الذى وصفه خبراء التقنية بأنه على غرار قرار واتساب الأخير.

وبحسب "جي إس إم آرينا" التقني، سيتم تحويل حسابات هذه الفئة العمرية من private أى بخصوصية، إلا public أى مفتوحة لأى أحد يستطيع معرفة ما تقدمه من محتوى، للفئة العمرية من 13- 15 عامًا.

يضاف إلى ذلك منع خاصية تنزيل مقاطع الفيديو المستخدمة فى طريقة عرض الدويتو بمشاركة شخص آخر أو بطريقة Stitch، بينما سيمكن للمستخدمين الأكبر سنًا من 16-17 عامًا استخدام الميزة نفسها، ولكن ستكون المقاطع معروضة للأصدقاء فقط، إلا أنه يمكن إعادة تعيينها من الإعدادات.

وكشفت إدارة تيك توك أن الهدف من هذه التحديثات هو الحفاظ على خصوصية المحتوى، وضمان سلامة استخدام التطبيق خاصةً لصغار السن من مستخدميه.

وكشف خبراء تقنية أن التحديثات الجديدة ليست بالجوهرية، ولن تغير من مشاكل المنصة إلا أنه بشكل ما ستجعل تيك توك على أرض صلبة وسط التغيرات الأخيرة التى يشهدها عالم السوشيال ميديا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

7 ميزات مهمة لا يدعمها واتساب.. تعرف عليها

أخبار التكنولوجيا.. 6 معلومات عن عملية احتيال واتساب الجديدة.. وميزة بـ سناب شات تربحك مليون دولار

آبل تحسن خدمة Facetime لأصحاب آيفون 12 بهذا التحديث.. تفاصيل

إجراء المكالمات.. فيسبوك تضيف ميزة جديدة لـ واتساب ويب

يجب حذفها فورا.. أخطر 7 تطبيقات للأطفال في 2020

بـ 5 خطوات.. هكذا تمنع واتساب من حفظ الصور والفيديو تلقائيا بهاتفك الآيفون

ترشيحاتنا

أسهل طريقة لقضاء الصلوات الفائتة

بسبب ردة فعلها المفاجئة.. حماة تفسد فرحة زوجة ابنها بخبر حملها الأول

بيان عاجل من ترامب بعد تصويت مجلس النواب لعزله

وزير إسرائيلي يتنبأ بتوقيع اتفاق سلام مع 3 دول خليجية أخرى

قبل إطلاقه رسميا.. تعرف على سعر ومواصفات تحفة أوبو Oppo A93 5G.. صور

اعتقد أنه مصاب بجرثومة المعدة.. مسن يفارق الحياة أثناء نومه بسبب كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب ردة فعلها المفاجئة.. حماة تفسد فرحة زوجة ابنها بخبر حملها الأول

سعر خرافي.. تعرف على تكلفة وماركة فستان ياسمين صبري في أحدث جلسة تصوير

30 صورة غاية في الندرة لـ بورسعيد عام 1869