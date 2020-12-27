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تكنولوجيا

3 تطبيقات شهيرة تقلد مقاطع فيديو "تيك توك" في 2020

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 04:29 م
تيك توك ويوتيوب
تيك توك ويوتيوب
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شيماء عبد المنعم
حقق تطبيق تيك توك TikTok، نجاحا كبيرا خلال عام 2020، حيث ساهمت أزمة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد إلى زيادة الاقبال على استخدام تطبيق الفيديوهات القصيرة طوال العام، ونظرا للشعبية الكبيرة التي حصل عليها التطبيق الصيني حول العالم استلهمت بعض خدمات التواصل طريقة عمل التطبيق الشهير حيث أصبحت الآن تنافس بقوة في مجال مقاطع الفيديو القصير بل وقدمت ميزات أكثر من تيك توك.

ومن بين أبرز التطبيقات الشهيرة التي أطلقت خدمة منافسة لتطبيق تيك توك نستعرض فيما يلي أبرزها:

1. تطبيق يوتيوب YouTube:

استلهمت شركة "جوجل" المالكة لموقع يوتيوب طريقة عمل "تيك توك"، حيث أطلقت الشركة الأمريكية ميزة جديدة ضمن النظام الاساسي لموقع مشاهدة الفيديوهات، تتيح للمستخدمين تسجيل مقاطع فيديو قصيرة مدتها 15 ثانية وهو نفس المدة الافتراضية لمقاطع تيك توك، من خلال خيار جديد لإنشاء مقطع فيديو يظهر في قسم تحميل مقاطع الفيديو عبر تطبيق يوتيوب.


2. تطبيق إنستجرام Instagram: 

وكعادة شركة "فيسبوك" في اقتباس الميزات الجديدة من منافسيها، قامت عملاقة التواصل الاجتماعي بإضافة ميزة جديدة مستلهمة من "تيك توك" تسمى ريلز Reels، داخل تطبيق "إنستجرام" التابع لها.

وتسمح ميزة ريلز Reels، لمستخدمي تطبيق الصور والفيديوهات مشاركة مقاطع فيديو قصيرة تصل مدتها إلى 15 ثانية، ويمكن زيادته بتأثيرات خاصة وفلاتر وصوت منفصل، وعلى عكس "تيك توك" توفر الميزة مجموعة متنوعة من أدوات التحرير التي تتيح استخدام تأثيرات الواقع المعزز AR ، بالإضافة إلى إمكانية تسريع أو إبطاء كل من الصوت والفيديو.

3. تطبيق سناب شات Snapchat:

تنافس شركة سناب تطبيق "تيك توك" بميزة جديدة إضافتها إلى منصة سناب شات Snapchat، التابعة لها، حيث أطلقت سناب ميزة الجديدة لمستخدمي هواتف آيفون في 11 دولة من بينهم نيوزيلندا وأستراليا والولايات المتحدة، تدعى "سبولايت" وذلك في خطوة جديدة لاجتذاب أكبر عدد من عشاق مقاطع الفيديو القصيرة "تيك توك".
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