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منوعات

بعد الصدمة.. شاب يصور خيانة حبيبته له في مقطع حقق مليون مشاهدة

السبت 26/ديسمبر/2020 - 01:21 ص
خيانة
خيانة
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عزة عاطف
كما تفضح المحب عيناه، تفضح الخائن أيضًا، ففي صدفة صادمة وغير متوقعة، اكتشف شاب أمريكى خيانة حبيبته بطريقة غريبة غير متوقعة.

ضبط مؤثر شهير على تيك اوك يدعى سام أو A BLOKE حبيبته بالجرم المشهود، أثناء جلوسه إلى جانبها وهي تتصفح هاتفها، ليفاجئ بخيانتها له من خلال انعكاس عينيها.

اكتشف الشاب المصدوم انعكاس تطبيق تيندر Tinder في بؤبؤ عينيها، ففتح كاميرا هاتفه والتقط مقطع حاول فيه تقريب الصورة على عينيها ليراها تبحث في صور الشباب على التطبيق.

صور سام نان خيانة حبيبته في مقطع نشره على TikTok تظهر فيه حبيبته مستلقية على سريرها وفي يدها هاتفها.

في المقطع المتداول على نطاق واسع، صور سام الفتاة، وهو يقرب على عينيها، ونظرًا لكون الغرفة مظلمة، يمكن رؤية انعكاس الهاتف المضيء بوضوح في عينيها وما يبدو أنها كانت تتصفح صور الشباب عبر تطبيق المواعدة.

أثناء قيامها بالتمرير السريع عبر هاتفها، تظهر صورة لرجل تتبعها صورة لآخر، ثم يظهر المزيد أثناء تمريرها عبر التطبيق.

تنتقل الكاميرا بعد ذلك إلى سام الذي بدا محبطًا، ويهز رأسه وهو ينظر إلى الكاميرا، وقد تعاطف آلاف المستخدمين على تيك اوك مع الشاب المسكين، حيث حقق المقطع المشكوك فيه بالفعل ثلاثة أرباع مليون مشاهدة على المنصة.

فيما شكك كثيرون في دقة المقطع خلال التعليقات، وعندما سألوه عن حقيقته، أجاب: "نعم"، وقد شعر الكثيرون بالتعاطف مع سام، حيث وصف البعض حبيبته بأنها "بلا قلب"،مما دفعه إلى تصوير مقطع آخر له وهو ينفصل عنها.
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