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أخبار البلد

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا برئاسة مدبولى

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 03:20 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
بدأ منذ قليل اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، لبحث الإجراءات التى سيتم تطبيقها فى رأس السنة لمنع الاحتفالات، وذلك بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا. 

وتوقعت مصادر حكومية، أن تصدر اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا عددا من القرارات التي من شأنها الحد من انتشار الفيروس وتحديد الغرامات على المخالفين.

وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، عن خروج  477 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 109462 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 43 جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 131315 حالة من ضمنهم 109462 حالة تم شفاؤها، و 7352 حالة وفاة.

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