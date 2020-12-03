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تكنولوجيا

تيك توك يفاجئ مستخدميه بـ ميزة جديدة تنافس يوتيوب

الخميس 03/ديسمبر/2020 - 09:05 ص
تيك توك
تيك توك
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شيماء عبد المنعم
تختبر خدمة مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة تيك توك TikTok ميزة جديدة ستسمح لمستخدميها بتسجيل مقاطع فيديو أطول من الحد المسموح به حاليا، وذلك في محاولة واضحة من الشركة الصينية لمنافسة يوتيوب YouTube.


وبحسب ما ذكره موقع "business standard"، كشف مستشار وسائل التواصل الاجتماعي "مات نافارا" أن تيك توك بدأت بإختبار القدرة على تسجيل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 3 دقائق.




وعلق نافارا على لقطة شاشة في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" قائلا: "إن الميزة لا تزال في المراحل التجريبية الأولى"، وأظهرت الصورة المرفقة للتدوينة إشعارا من "تيك توك" جاء فيه: "لديك وصول مبكر لتحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 3 دقائق على تطبيق TikTok وموقع سطح المكتب، لاستخدامها تأكد من تحديث تطبيقك، وحاول تحميل مقطع فيديو من جهازك إلى التطبيق أو tiktok.com".


ووفقا لموقع "ذا فيرج" التقني، تبدو مدة مقاطع الفيديو التي تختبرها "تيك توك" حاليا لمدة 3 دقائق وكأنها نسخة مصغرة من فيديوهات يوتيوب حينما كان الحد الأقصى المسموح به لمقطع الفيديو أقصر من عشر دقائق.


ومن منافسي تطبيق "تيك توك"، ضاعف موقع مشاركة الصور والفيديوهات إنستجرام Instagram أيضًا، طول مدة مقاطع الفيديو التي يتم مشاركتها ضمن تبويب ريلز Reels، من 15 إلى 30 ثانية.


ويشار إلى أن ميزة مقاطع الفيديو القصيرة من يوتيوب التي تسمى YouTube Short، هي خدمة فيديو قصيرة منافسة لـ "تيك توك" تتيح للمستخدمين إنشاء ومشاركة مقطع فيديو مدته 15 ثانية أو أقل على منصة يوتيوب المملوكة لشركة جوجل.
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