بعد حظر تيك توك.. ما هو تحد choking المتسبب في انتحار الأطفال؟

يعتبر تطبيق الفيديوهات القصيرة TikTok تيك توك، هو الأكثر إثارة للجدل بين كل تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعى أو تطبيقات الفيديو، الأمر الذى ساعد فى وصوله إلى التطبيق الأعلى تحميلا فى العالم فى 2020 ، ومؤخرا أثار تحد خطير فى التطبيق قضية التحريض على انتحارالأطفال.





بحسب موقع Insider فإن تحدى choking هو تحدى يحث المستخدمين على مقاومة الاختناق والامتناع عن التنفس بعد وضع شئ على الفم والأنف لفترة من الوقت، او لكتم أنفاسهم أو وضع أشياء داخل الفم، لرؤية كم من الوقت يمكنهم الصمود.









وقامت طفلة إيطالية تدعى أنتونيلا تبلغ من العمر 10 سنوات بالمشاركة فى تحدى choking أو تحدى مقاومة الاختناق، وقامت بتجربة التحدى فى حمام منزلها وأحضرت هاتفها لتصوير التحدى، واستمرت لفترة من الوقت إلى أن لاحظت شقيقتها ذات الخمس سنوات بأنها قد فقدت الوعى، وعند نقلها للمستشفى فارقت الطفلة الحياة.

ودعا مقتل الطفلة إلى قيام النيابة الإيطالية بفتح تحقيقا فى وفاتها بتحريض تطبيق تيك توك على الانتحار، حيث تحاول النيابة معرفة إذا ما كان هناك أحدا قد شجعها على الانتحار أو أنها كانت ضمن مجموعة أخرى، وذلك بعد مصادرة هاتفها التى قامت من خلالها بتصوير التحدى.

وحظرت هيئة حماية البيانات الإيطالية بأثر فوري بسبب ما حدث مع الطفلة أنتونيلا حتى 15 فبراير ، وهو التاريخ الذي سيتعين على تيك توك تلبية مطالب المنظمين .

ويواجه تطبيق تيك توك معارضة كبيرة من عدد من الدول منها الهند التى قامت بحظره فى البلاد إلى جانب إدارة الرئيس الأمريكى السابق، دونالد ترامب، التى هددت بحظره لجمعه البيانات الحساسة من مستخدميه وتهديد الأمن القومي والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة، مما جعل التطبيق يشهد صراعا قانونيا كبيرا.





وكان حذر خبراء صحيون أن TikTok تيك توك يشجع على الكثير من عادات الطعام السيئة مما سيكون سببا في إصابة عدد كبير من المستخدمين له بالأمراض مستقبلا، حيث يقوم مستخدمو تيك توك بالترويج لعدد كبير من الفيديوهات التى تشجع المستخدمين الآخرين على اتباع أنظمة صحية ليست تحت اشراف طبى.





وفقا لشبكة BBC فإن عدد مستخدمى موقع تيك توك الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 24 عامًا، يبلغ 800 مليون مستخدم حول العالم، بنسبة تصل ل 41 % الأمر الذى سيكون خطرا على هؤلاء المستخدمين بسبب صغر سنهم.



