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تعليم

جامعة بنها تفوز بتمويل 22 مشروع تخرج ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا

الجمعة 05/مارس/2021 - 02:37 م
الدكتور ناصر الجيزاوى
الدكتور ناصر الجيزاوى
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إبراهيم الهوارى
أعلن الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها فوز الجامعة بتمويل ٢٢ مشروع تخرج ممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا هذا العام.


وقال "الجيزاوى" إن المشروعات الفائزة تنوعت هذا العام فى مجالات عدة تخدم خطة التنمية التى تتبناها الدولة، ومنها على سبيل المثال: مشروع تحسين التصميم وتحليل وتصنيع نظام الهيكل والقدرة الكهربية للقمر الصناعي فئة البيكو لجامعة بنها، روبوت طائر متعدد الوظائف، تعظيم الطاقة الكهربائية المولدة من الخلايا الشمسية ثنائية الوجه، نظام ملاحة داخلية ونظام ركن السيارات الذكى بالجامعات، تصميم روبات التواجد عن بعد الذكية للرعاية الصحية والتحكم فى تفشى فيروس كورونا.

وأكد القائم بأعمال رئيس جامعة بنها حرص الجامعة على تحفيز الطلاب للارتقاء بمستوى مشروعاتهم الطلابية والوصول بها إلى مستويات الابتكار وتطبيقها وتوظيفها في مجال ريادة الأعمال، ونشر أفكار المشروعات المتميزة بين المجتمع الأكاديمي في الجامعة ورجال الصناعة والأعمال.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى قد اعلن نتائج برنامج دعم مشروعات التخرج بأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا "مشروعى بدايتى" للعام المالى  2020/2021، والبالغ عددها (506) مشروعًا بتمويل حوالى 25 مليون جنيه.

من جانبه أكد الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا موافقة اللجان الفنية بالأكاديمية على دعم (336) مشروع تخرج لهذا العام من إجمالى (850) مشروعًا مطابقة للشروط تقدموا للحصول على الدعم، مشيرًا إلى أن عدد الجامعات والمعاهد التى ستحصل على الدعم هذا العام بلغ 42 جامعة وكلية من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة، حيث بلغ عدد الجامعات الحكومية (23) جامعة حكومية من إجمالى (27) جامعة، بالإضافة إلى (18) جامعة خاصة ومعهد عالي، موضحًا أن عدد الطلاب المستفيدين من دعم مشروعات التخرج هذا العام 3000 طالبًا.
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