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تعليم

جامعة بنها: انتظام سير الامتحانات فى أسبوعها الأول

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:48 ص
جامعة بنها
جامعة بنها
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إبراهيم الهوارى
أكد الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها انتظام سير امتحانات الفصل الدراسى الأول خلال أسبوعها الأول على مستوى كليات الجامعة وعددها 16 كلية.

وقال الجيزاوى إن قيادات الجامعة أجرت عددا من الجولات خلال الأسبوع الأول من الامتحانات للمرور على اللجان ومتابعة الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي  بين الطلاب داخل اللجان، واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه تفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتى العلوم وهندسة بنها رافقه خلال الجولة الدكتور عارف سليمان عميد كلية الهندسة ببنها ، والدكتور لطفى أبوسالم عميد كلية العلوم والوكلاء.

واطمأن نائب رئيس الجامعة خلال جولته على حسن سير الامتحانات، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية داخل اللجان ، بالإضافة الى إجراءات التباعد بين الطلاب وبعضهم البعض، وارتداء الجميع للماسكات.

وقال الدكتور تامر سمير إن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات خاصة فى ظل الظروف الحالية و مواجهة جائحة كورونا .

من ناحية اخرى شملت الجولة أيضا تفقد نائب رئيس جامعة بنها معامل الطلاب والمتاحف العلمية لبعض الأقسام بكلية العلوم.

كما اجرى الدكتور جمال سوسة المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنميه البيئة والمدن الجامعية بجامعة بنها، جولة تفقدية، ، بالمدن الجامعية في كفر سعد، للاطمئنان علي مستوي الخدمات المقدمة للطلاب.
رافقه خلال الجولة الدكتور سيد عبد الونيس المشرف على المدينه الجامعية بشبرا، والدكتور عوض الله سليمان مدير عام المدن الجامعية، وتفقدوا خلال الجوله، المطابخ والمطاعم ومخازن الأغذية والاستراحات وغرف الإقامة للطلاب وملاعب الانشطة الطلابية وورشه تدوير المخلفات والحدائق ، واستمع الي بعض الطلاب.
واطمأن سوسة، علي مستوي الخدمة بالإضافة إلي التأكد من مستوى النظافة وتجهيز الغرف بجميع الاحتياجات اللازمة للطلاب، كما تفقد العيادة الطبية بالمدينة حيث يتواجد الاطباء والتمريض بصفة مستمرة تحسبا لأي ظروف طارئة بالإضافة إلى توافر الأدويه اللازمة.
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