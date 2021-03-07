علاج بالأعشاب لفم المعدة في المنزل .. بدون أدوية

علاج بالاعشاب لفم المعدة يبحث الكثير من الأشخاص عن العلاجات الطبيعيةو المنزلية، حيث يصاب البعض الحموضة المعوية بسبب العديد من الأشياء بما في ذلك كل شيء من الأطعمة الغنية بالتوابل إلى الكافيين إلى الجينات ، لذلك غالبًا ما يكون من الصعب معرفة ما الذي يسبب ارتجاع الحمض.





أكد موقع health.harvard، أن هناك العديد من الطرق للتخفيف من حرقة المعدة دون اللجوء إلى الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية أو الأدوية الموصوفة ، وقد تجد الراحة مع الأشياء التي لديك بالفعل في جميع أنحاء المنزل.





يجد بعض الأشخاص أن الأعشاب والعلاجات الطبيعية الأخرى مفيدة في علاج فم المعدة، وهما ..

البابونج: قد يكون لفنجان من شاي البابونج تأثير مهدئ على الجهاز الهضمي، إذا كنت تعاني من حساسية من عشبة الرجيد ، فلا تستخدم البابونج.

زنجبيل: يعتبر جذر نبات الزنجبيل من الأعشاب المعروفة الأخرى التي تساعد على الهضم، لقد تم استخدامه لعدة قرون كعلاج شعبي للحموضة المعوية.

عرق السوس: أثبت عرق السوس فعاليته في العديد من الدراسات، يقال إن عرق السوس يزيد من الغشاء المخاطي لبطانة المريء ، مما يساعدها على مقاومة التأثيرات المهيجة لحمض المعدة.

بالإضافة إلي النعناع والشمر وشاي البابايا تساعد كل هذه الأعشاب في الهضم وتوقف الحموضة المعوية.





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علاج فم المعدة في المنزل

من المحتمل أنك تدرك جيدًا أن الأدوية يمكن أن تساعد في تهدئة فم المعدة ، ولكن قد تكون علاجات الحرقة الطبيعية وتغيير نمط الحياة طريقة أخرى للحصول على الراحة.





أكد موقع webmd، يمكن أن تساعد بعض االنصائح البسيطة في علاج فم المعدة..

-انتبه لما تأكله

تجنب الأطعمة المحددة التي تسبب حرقة المعدة ولكن احذر أيضًا من النعناع والكافيين والمشروبات الغازية والشوكولاتة والفواكه الحمضية والعصائر والطماطم والبصل والأطعمة الغنية بالدهون، تناول المزيد من الألياف للحفاظ على حركة الجهاز الهضمي وصحته أيضًا ، حاول تناول خمس أو ست وجبات صغيرة في اليوم بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة، إن تناول الكثير من الطعام دفعة واحدة هو سبب كبير للحموضة المعوية، تناول الطعام ببطء وأخذ قضمات أصغر.

-فقدان الوزن

يمكن أن تضغط الدهون الزائدة في منطقة البطن على المعدة مما يؤدي إلى ارتفاع الأحماض إلى المريء، اتبع نظامًا غذائيًا وبرنامجًا للتمارين الرياضية للتخلص من أرطال الوزن الزائدة.

-تجنب التدخين

حيث يمكن أن يقلل التدخين من فعالية العضلات التي تحافظ على الأحماض في المعدة لهذا السبب والعديد من الأسباب الصحية الأخرى ، إنه دائمًا الوقت المثالي للإقلاع عن التدخين.





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علاج فم المعدة بالعسل

إذا كنت قد تعاني من ارتجاع حمض المعدة إلى المريء"فم المعدة" بعد تناول الطعام فربما تكون مصابًا بارتجاع الحمض، لذا يلجأ بعض الأشخاص إلى العلاجات الطبيعية لتخفيف الأعراض.

بعض الأبحاث والأدلة القصصية إلى أن العسل قد يهدئ المعدة ويخفف من أعراض ارتجاع الحمض.

أشار موقعhealthline ، إلي أن العسل غني بمضادات الأكسدة، قد تحتوي بعض الأنواع على العديد من مضادات الأكسدة مثل الفواكه والخضروات، يحتوي العسل على بيروكسيد الهيدروجين الطبيعي. هذا يجعلها فعالة في علاج الجروح.

يحتوي العسل أيضًا على عدد من الخصائص المضادة للبكتيريا والفيروسات، لا يقتصر دور العسل على قتل البكتيريا والفطريات بل يحتوي على مطهر طبيعي، قد يساعد العسل أيضًا في مشاكل الجهاز الهضمي ، مثل الإسهال والقرحة الهضمية.



